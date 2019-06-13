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桃園警匪對峙駁火十多槍 一度挾持9人質 深夜棄械投降

上海總人口 老人占34.4%

2019-06-13 05:17聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海自1979年進入人口老齡化城市已經40年，至今保持著中國內地「最老城市」紀錄。上海市民政局副局長蔣蕊日前於此間召開的2019上海國際養老服務產業高峰論壇上表示，截至2018年底，上海市戶籍老年人口（60周歲及以上）已達503.28萬，占戶籍總人口的34.4%。

中新社報導，在深度老齡化背景下，上海正探索如何「大城養老」。首先，加快養老機構床位建設。統計顯示，2005年底，上海一共有5萬張養老床位；到2010年底，這個數字增加到10萬張；至2018年底，上海建成712家養老機構、14.4萬張床位，初步緩解「一床難求」的剛性需求。

其次，大力發展社區嵌入式養老服務。上海重點建設集日托、全托、助餐、輔具推廣、醫養結合、養老顧問等功能於一體的「樞紐型」社區綜合為老服務中心，已建成180家，今年底將實現全市215個街鎮全覆蓋。

第三，提升家庭自主照料能力。比如，每年幫助1000戶困難老年人家庭改善居室環境；推出「老夥伴計畫」，每年由4萬名低齡老年人為20萬名高齡獨居老年人提供日常關愛服務。上海還將提升養老服務市場活力，在境外投資方面，上海將允許其舉辦營利性養老機構等，在多個方面享受境內資本同等待遇。

荷蘭鹿特丹市市長Ahmed Aboutaleb也參加了當天的論壇，他表示，2018年鹿特丹65歲以上的老年人口占總人口的15%，預計到2035年這一數值將達19%，鹿特丹希望和上海展開更多養老領域的合作與交流。

上海老年人口獨居
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