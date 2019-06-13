搶人才 杭州放寬落戶資格至大專

2019-06-13 05:17 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在中國各地人才爭奪戰中，杭州再出新招。杭州官方11日發布落戶新政稱，年齡35周歲以下的全日制大學專科（含高職）學歷及45周歲以下全日制本科學歷人才，在杭州工作並由用人單位正常繳納社保的，可申請辦理落戶。

中新社報導，杭州市人民政府新聞辦公室官方微信「杭州發布」正式發布該消息。相較此前，此次新政在落戶資格方面有所放寬。根據新政，本人在杭州市區無合法固定住所的，可經單位同意申請遷入該市市區單位集體戶口，或經人才市場同意申請遷入人才市場集體戶口，或遷往同意被投靠、有家庭戶口的親友處。在杭州市區有合法固定住所的，應當在其合法固定住所登記戶口。

此外，全日制大學專科（含高職）及以上學歷人才可隨遷配偶和未成年子女，其中隨遷配偶的應落家庭戶。有意落戶者可由本人持相關材料，向擬落戶地公安派出所辦理申請手續（或本人網上實名認證登錄進行申報，審核通過後核驗原件領取審批結果，不允許代辦）。

根據新政，公安機關戶籍部門對照相應落戶條件在5個工作日內完成審核，並作出批准或不批准的決定。作出批准決定的，在門戶網站上公示審批結果同時簽發《戶口準遷證》並通知申請人領取戶口準遷證明。