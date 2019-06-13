京張高鐵 拚年底開通

2019-06-13 05:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



大陸首條智能高鐵京張高鐵全線軌道貫通，圖為鋪軌完成後的京張高鐵清華園隧道。 新華社 分享 facebook 12日10時18分，在北京北站外的京張高鐵清華園隧道進口，隨著鋪軌機牽引著最後一組500米長鋼軌緩緩駛入接軌點精準落位，標誌著京張高鐵全線鋪軌完成，為今年9月京張高鐵聯調聯試和年底開通奠定了堅實的基礎。

中新社報導，京張高鐵智能化工程項目總體設計師李紅俠透露，京張高鐵將在世界上首次實現時速350公里的自動駕駛，擁有智能車站和智能線路，建成後將成為世界上第一條智能化高速鐵路。京張高鐵全線除了清河站到昌平站之間外，全部通行時速為350公里的高鐵列車。 中國鐵路北京局集團有限公司表示，京張高鐵是國家《中長期鐵路網規畫》中「八縱八橫」京蘭通道的重要組成部分，是京津冀協同發展的重要基礎工程，是2022年北京冬奧會的重要交通保障設施。

京張高鐵起自北京北站，途經清河站、昌平站、八達嶺長城站、東花園北站、懷來站、下花園北站、宣化北站、張家口站，全長174公里。建成後，乘高鐵從北京到張家口將縮短到1小時，並與呼張和大張兩條高鐵線路相連，對於促進京津冀協同發展、連通西部地區具有重要意義。 京張公司相關負責人表示，京張高鐵全線軌道舖通是京張高鐵建設施工的標誌性節點，後續將全力推進軌道精調、「四電」設備安裝及調試等，為下一步靜態驗收和聯調聯試奠定堅實基礎。