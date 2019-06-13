北京招募463人 設「長城護衛隊」

2019-06-13 05:19 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



北京成立長城護衛隊，圖為位在崇山峻嶺中的北京與天津交界的黃崖關長城。 （新華社） 分享 facebook 北京市長城保護員隊伍近日宣告成立。這是一支「長城護衛隊」，隊員由463名長城沿線居住的村民組成，他們將為這座蜿蜒萬里的世界文化遺產提供一張全覆蓋的保護網絡。

新華社報導，北京長城段全長520.77公里，是中國長城分布15個省分中保存最好，工程最複雜，文化最豐富的段落。但因多年風雨侵襲及人為破壞，許多長城段面臨坍塌風險，亟需搶修。自2000年，北京共開展長城保護工程96項，市財政投入約4.7億元人民幣。

長城保護員的工作職責包括全天、定期巡查長城及附屬文物、周邊環境風貌、防護設施，匯報並制止危險破壞行為，以及清理長城和周邊垃圾。

保護員還可以向遊客普及長城保護知識、法律法規、民俗典故等，幫助傳播長城文化。

截至5月底，北京長城沿線的平谷、延慶等6區已全部完成長城保護員招聘工作，共有全職保護員289人，兼職174人。

延慶區文化和旅遊局副局長劉滿利認為，長城段多位於深山野嶺，距離城鎮遠，依靠附近的村民能夠實現對長城的常態化、全天候巡查保護，還彌補了目前人力不足的問題。

「他們從小在長城腳下長大，對長城和周圍環境比較熟悉，加以適當培訓，就可以履行基本職責，這也符合全民保護長城的理念。」劉滿利說。

4月，來自延慶區的128名長城保護員在上崗前接受了培訓和考核。除了學習長城基礎知識，相關法律法規外，他們還掌握了如何通過巡查App報告危險情況，採集和上傳長城數據。

隊員魏付勇說，培訓之前自己很少有意識去保護身邊的長城。「但現在我知道保護長城是我的義務和責任。」

「很多老鄉不知道自己身邊守著的是長城，以為長城就是北京的八達嶺。」張俊說。他是北京「長城小站」志願者團隊的一員，也是一名為長城保護員提供培訓的老師。

他認為，保護員隊伍的建立不僅加強對長城文物的巡查和管理，更有助於提高當地老百姓對長城的保護意識。