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撤換中天轉播政見會？ 郭台銘建議改換這3家電視台

毀壞一國兩制的巧門？「反送中」只是抗爭的開始

男「抖內」女主播32萬人民幣 母獲知當晚氣死了

2019-06-12 15:12世界日報 中國新聞組／北京12日電

大慶晚報報導，黑龍江省大慶市一名王姓男子（化名），因深陷網路視頻聊天，瞞著妻子和父母偷辦多張信用卡，一年內刷了32多萬元（人民幣，以下同，約4.63萬美元）打賞心儀的女主播。王男的母親獲悉兒子欠下「巨債」無法接受兒子荒唐的舉動，因情緒過分激動，當天晚上送醫搶救無效去世。

報導指出，30多歲的王男與妻子育有一女，家境小康。2018年初，他喜歡上玩網路遊戲和視頻聊天，先後與七、八個不同的女主播聊天，互稱「老公」和「老婆」，並為她們打賞，一年下來總打賞32萬多元。

王男表示，他一個月工資4000多元，妻子3000多元，平時由妻子管帳，他一個月的零花錢只有900元。為了能玩視頻聊天，他辦了多張信用卡，最低額度5000元、最高10萬元。「我和七、八個主播聊天，一個人平均花4萬多，獻花1000元、獻鑽戒2000元、獻城堡5000元…一年下來就花這麼多了。」

報導說，某天晚上，王男的妻子發現他正在用支付寶還信用卡款，王男坦承已花32多萬元打賞女主播，王的妻子原欲離婚，後來在王男哭著保證不會再犯之下，原諒了他。

父親知道後大罵王男一頓，63歲的母親只是默默地在一旁流淚。王男哭著說，母親當晚躺在床上一直沒有動靜，送醫仍不治。

王男母親的身體本來就虛弱，經受不住這樣突如其來的打擊過世，他哽咽地說：「我對不起媽媽，我是一個罪人。」

許多網友打賞，只為看到女主播嫣然一笑。示意圖，非新聞事件當事人。圖／取自微博
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男子手機打賞的部分帳單。圖／取自觀察者網
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