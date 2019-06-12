河南女網友揭村長獸行 性侵不成狠殺母子3人

2019-06-12 15:23 世界日報 中國新聞組／北京12日電



河南女網友發文指控當地村長性侵母親未遂，竟狠殺母親及弟弟、妹妹三人。 示意圖／ingimage 分享 facebook

河南南陽一名女網友近日實名舉報，控訴河南南陽李姓村長企圖性侵自己母親遭拒後，「慘絕將我媽媽殺死，並且連同我16歲的弟弟和14歲的妹妹也一同殺死。」據了解，這件事情直到媒體向當地警方詢問，警方才表示已拘捕行凶的疑犯，有網友質疑官方封鎖消息。

綜合媒體報導，受害者的19歲女兒近日在微博發文，提到案發當天父親在外地打工，41歲媽媽在家中照顧讀書的弟弟、妹妹；李男突然來到家中，意圖性侵媽媽，但媽媽誓死抵抗，最後李男惱羞成怒，用刀將母親及弟妹殺害。當時她自己因外出逃過一劫。

女網友聲稱曾多次在微博發文求助，但沒有引起很大回響，直至近日發文才引起公眾的注意。她痛斥李男作為一名村長簡直沒人性，其所作所為令人髮指、禽獸不如，「我真的不願意相信所發生的一切是真的，真是晴天霹靂，感覺天都塌了下來。我懷著無比悲痛的心情，懇請天下的所有人聲援我家，將李男的獸性轉發出去，讓更多的人看到，希望能夠為我慘死的媽媽、弟弟和妹妹申冤，我將不勝感謝，叩謝！ 」

澎湃新聞報導，警方證實確實曾發生同村村民殺害母子三人的案件，嫌犯已被警方控制，刑警大隊目前已介入調查。

有傳言稱，李男在案發兩個小時後自首，但這一消息尚未獲得官方證實。

網友則紛紛痛斥：「這種渣人竟然也能當村長」、「禽獸啊」、「希望惡人快點接受懲罰」、「此惡不除，天理難容」、「連畜生都不如啊」、「掃黑除惡就是要除這種人」。