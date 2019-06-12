借款糾紛 66歲北京天橋商場將網拍 起拍價4億

2019-06-12 14:28 世界日報 北京12日電



老北京再失滋味 天橋商場被網拍業者大喊退休去 中央社 分享 facebook

走過66個年頭的北京天橋百貨商場，早年是中國商場的「模範生」，11日卻傳出將在淘寶公開拍賣的消息。商家聊著北京近年「騰籠換鳥」的起落，在邁向所謂現代化之餘也不免感傷。

北京天橋百貨商場始建於1953年，原名為中國百貨公司北京市公司第四批發部，隨後不僅成了中國首家股份公司，更於1993年作為北京首批上市公司之一，在上海證券交易所掛牌交易，叱全中國。

據北京日報報導，天橋百貨商場因借款合約糾紛15日將正式在淘寶開拍，起拍價達4億元人民幣（約5787萬美元）。商家說，不管買主是誰，他們與商場的合約都在8月底到期，預料商場將再度轉型，只是「人一個個走了，哪還有生意做」，多數商家已決定退休、逍遙去。

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當消息傳出後，這座幾乎快被遺忘的商場又稍稍活絡了起來，攤商與居民樂此不疲地對前來「朝聖」的媒體與年輕人「講古」。

當地居民指出，北京有句俗諺是「東富西貴，南貧北賤」，天橋位於城南，居住在此的都是基層百姓。1949年以前，天橋都是賣藝的人，三教九流齊聚，後來蓋了商場，人潮絡繹不絕，並成了全國商場模範。

中央社報導，一名商家表示，天橋百貨商場於1950年代末被評為「全國第一面商業紅旗」，到經濟放開後北京首家發行股票的企業及首家上市公司，一直是商業領域的樣板，甚至還有「全國商場學天橋」一說。

然而，大約在1990年代末期，天橋百貨商場開始由盛轉衰，天橋、永定門內的居民陸續因拆遷搬走，近來則因北京「疏解非首都功能」需要，居民又與一些學校、公部門、醫院外遷，留下的是「給觀光客看」的北京城。

天橋商場過去曾三度改造期盼重生，先是轉為經營民族商品、老北京小吃，接著又主打民俗旅遊，還與北京多家旅行社簽合作意向，再到2010年初，商場再次停業改造，轉型為時尚百貨，但經營始終未見起色。

這占地1.7萬平方公尺的北京天橋百貨商場，過去66年來就這樣看著攤商們起家發財與世代接棒，看著進出的消費者從老老少少到只有白髮，並一邊無聲地見證北京城的變遷。