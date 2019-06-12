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家長瘋學區房…南京13平米棚房 炒成230萬元豪宅

2019-06-12 14:28世界日報 北京12日電

南京10餘平方米棚戶房炒成豪宅 頂級雙學區令家長瘋狂 (取材自中新網)
南京10餘平方米棚戶房炒成豪宅 頂級雙學區令家長瘋狂 (取材自中新網)
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13.2平方米的80年代棚戶房，單價在短短一個下午從每平方米10萬元人民幣(約1.44萬美元)飆升至近17萬元。南京一套頂級雙學區「豪宅」10日的「叫價」直播，在當地朋友圈瘋狂刷屏。某房地產公司11日表示，該套房10日晚已以230萬元總價簽訂了合約，不過該筆交易是否合法合規成立，仍屬未知；而購房者是否就拿到了南京最好的小學和中學「入學許可」，也受到質疑。

中新網報導，「瑯小本部+29中本部雙學區，僅售168萬！」10日，一套單價超過每平方米13萬元的13.2平方米學區房在南京朋友圈刷屏，受到不少家長和購房者關注。現場看房的視頻成為熱點，視頻中的老房子破舊不堪、屋頂搖搖欲墜，狹小的屋內空間被一張大床和一張桌子占滿，個高的人一抬頭幾乎要碰到矮小的屋頂，髒亂的廚房和臨建的廁所更是不忍直視。

南京10餘平方米棚戶房炒成豪宅 頂級雙學區令家長瘋狂 (取材自中新網)
南京10餘平方米棚戶房炒成豪宅 頂級雙學區令家長瘋狂 (取材自中新網)
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不少人在看了視頻後，紛紛感嘆，「這哪裡是住人的？當廚房可能都嫌小。」儘管如此，房產中介和絡繹不絕的購房者仍把這套房子周邊狹窄的道路堵的水洩不通，售價也不斷飆升，一下午就超過了200萬元。但相比其他至少五、六百萬元的同學區學區房，便宜了近一半，難怪家長們會瘋狂。

據中介發布的房產介紹顯示，該套房子位於南京靈隱路22號民國建築區內，建於1980年代。報導說，該房實際上處於一棟老民國建築的後部，整個大院由數戶住客共同使用。鄰居證實，這套房子其實是民國老別墅的一個配房，是沒有產權證、只拿「南京市公有住房租賃合約」的老公租房。

報導指出，一家房地產公司中介劉小姐表示，這種沒有產權證的公租房，雖然按照現有規定沒有產權證是無法落戶口、無法買賣、更不要說作為學區房入學，但仍有不少市民居住在老公租房裡，為了解決這些家庭孩子的入學問題，當地教育部門也是會特事特辦，給予在周邊入學的權利。這也成了這次「鬧劇」的緣由。

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