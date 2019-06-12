大批珍品、孤品首展 世界郵展武漢開幕

2019-06-12 00:38 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國2019世界集郵展覽（以下簡稱「世界郵展」）11日在武漢開幕。本屆展覽共有84個國家和地區報名參展，展出展品4683框。 中國2019世界集郵展覽6月11日在武漢開幕，一名外國參觀者參觀。 中新社 分享 facebook

其中，新中國成立70年來發行的1350多套、4500多枚郵票；1892年任清朝海關造冊處繪圖員的德籍法國集郵家、郵票設計家費拉爾3幅手稿；傳世孤品紅印花小字「當壹圓」舊票；中華蘇維埃郵票等一大批珍品、孤品首次展出。

中國2019世界集郵展覽組委會主任、交通運輸部部長李小鵬在開幕式致辭中表示，自世界第一枚郵票—黑便士誕生到現在100多年來，郵票已經從一種簡單的郵資憑證發展成為展示人類文明、傳播優秀文化的重要載體。集郵以其豐富多樣的形式和內容，深受世界各國人民的喜愛，成為世界各國人民文化交流的紐帶。

開幕式現場，中國郵政發行《中國2019世界集郵展覽》紀念郵票1套2枚，小型張1枚。該套郵票圖案採用明代畫作《江漢攬勝圖》局部，描繪了500多年前武漢三鎮的山水佳境、繁華盛景；小型張圖案為湖北出土的國家一級文物——曾侯乙尊盤。

除中國郵政外，聯合國、新西蘭、澳大利亞等國家、地區和國際組織也將為郵展發行郵票。世界郵展期間，還設置了開幕日、一帶一路國際交流日、荊楚文化日、集郵會員日、青少年集郵推廣日、相約軍運日和閉幕日等7個主題日。 國際集郵聯合會主席伯納德·貝斯頓表示，本次郵展對加強各國交流具有重要作用。