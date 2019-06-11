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雙城論壇七月登場？ 柯Ｐ：六月中先派員到上海商談

2019-06-11 14:35聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

台北市長柯文哲日前接受《台視》、《中評社》等媒體專訪，明確表達兩岸不是外交關係也不是國際關係後，如今傳出，北京方面已認可其對兩岸關係的「答卷」已經過關，第十屆台北、上海雙城論壇將於7月舉行，台北市政府近日就將派員前來上海，溝通論壇相關事宜。

對此，柯文哲今在議會質詢時證實，月中確實會派員前往上海針對雙城論壇相關事宜進行溝通，至於確切日期還不確定。

柯文哲表示，雙城論壇是「雙城」，不是單方面的，這次又是在對岸舉辦，所以上海方有主導權，目前對岸有通知希望派員直接到上海坐下來面對面談，所以應該是月中會派員前往，但確切日期還不確定，目前也不知道是否七月登場。

至於專訪中提到「九二共識已被標籤化」，是否已經想出新的說法？柯文哲笑說，有人說小出來就可以拿諾貝爾獎了，所以我們還在想，這就是一個困境，我們還在想，對方也還在想，目前沒有頭緒。

柯文哲表示，今年雙城論壇的主題是經貿、青年議題和常規的市政交流。

不過市議員耿葳詢問，今年雙城說要擴大北北基與長三角的交流，是否會邀新北市長侯友誼一塊去？柯文哲說，相關細節等月中派員前往商談後才能確定，目前就是拋出新法想，但要怎麼做還沒有具體內容，既然是邀請我們當面談，那就派一組人去當面談。

柯文哲上海

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