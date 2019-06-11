博士攜女友逃票40次 大陸網友：人品和學歷無關

2019-06-11 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



寧波一對情侶在半年多時間累積逃票40次，其中逃票男子霍某擁有醫學博士學位，在杭州當醫生，不少大陸網友表示，「人品真的和學歷無關」、「博士？金字塔尖上的人！還為了省那點錢而逃票，太沒素質了！」

霍某目前已被行政拘留10天；26歲的女友忻某也被處行政拘留5天，同時兩人都被鐵路部門納入失信名單。

澎湃新聞報導，6月6日晚上8點15分，端午小長假的前一晚，鐵路寧波站派出所警官在候車室6號檢票口，發現了一男一女2名乘客，正準備由換乘通道進入候車室。

鐵路警方查看了兩人的身分證件和車票，從兩人所持有的車票看，是從杭州東站乘坐G7661次列車出發，本應在紹興北站下車，也就是從杭州到紹興的車票，兩人坐到了寧波。

女子忻某解釋，她和男友確實是回寧波的家，但隨後又改口準備去溫州，為了證明自己的話，向鐵路警方出示了含有購票資訊的簡訊，顯示2人將乘坐晚上9點15分的G7561次列車，從寧波站前往溫州南站。

然而實際查詢2人的行程，並沒有該趟列車的購票記錄，而女子所出示的購票簡訊，是和男友將另一個手機號碼標注為「12306」，用這一號碼模仿購票資訊的格式發送到了自己的手機上，並借此蒙混過關，在下車後進入了換乘通道，沒想到剛出通道，就被警方碰到了。

鐵路警方表示，霍某、忻某2人的行為屬於購買兩頭票，拿他們的行程來舉例，如果計畫從杭州東前往溫州南站，只買了杭州東站到紹興北站以及寧波站到溫州南站這兩段，那麼就漏買了紹興北站到寧波站這一段。

鐵路警方指出，這個就是逃票了，該趟車次紹興北站到寧波站的票價是人民幣51.5元，2人共計人民幣103元。霍某等2人的目的地實際上是寧波，但如果是在寧波站下，將面臨出站時會被查獲的風險，為此2人動起了歪腦筋，準備不經過出站口，而是經由候車室偷偷溜出去。

鐵路警方進一步查實，從2018年12月1日至今，霍某頻繁往返於杭州東至寧波站之間，杭州東發車的購買杭州東至紹興北的車票，寧波發車的購買寧波至余姚北的車票，共逃票29次，計票款人民幣1430元；忻某的行程路線與霍某一致，共逃票11次，計票款人民幣530元。