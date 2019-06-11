港鐵西九龍直達肇慶、重慶、南寧、天津 7.10上路

2019-06-11 13:55 世界日報 香港11日電



高鐵增14站點 直達重慶天津南寧肇慶 中新社 分享 facebook

高鐵香港段通車近9個月，港鐵昨宣布今年7月10日起，增加每日由西九龍站開出長途列車，由13對增至17對，其中新增4對高鐵長途列車分別由西九龍站直達重慶、南寧、天津及肇慶，取代目前4對短途列車班次。港鐵並宣布7月10日起，每日減3對來往紅磡站及廣州東站城際直通車班次，從而增加3班平日早上繁忙時段的東鐵線班次。

中新社報導，根據中國大陸「全國鐵路新運行圖」，高鐵在香港西九龍站首開直達肇慶東站，車次為G6580次，發車時間為20:21，22:20到達肇慶東站，運行時間2小時。

此外，319/320高鐵為重慶西站至香港西九龍站，途經肇慶東站停靠，從肇慶東站往返香港西九龍站的時間分別為14:23和16:22，目前車程1小時20分左右。將來，隨著香港肇慶兩地交流的日益頻繁，將積極爭取港肇高鐵公交化，少停中間站，實現兩地最快一小時左右通達。

香港與肇慶地緣相近、血脈相連、文化相通，祖籍肇慶的香港居民超過20萬人，肇慶現有港資企業875家、占全市外資企業總數的81.5%。去年港企在肇慶投資額達到6.73億元，占全市利用外資總額的71.3%，每年香港入境肇慶遊客超20萬人次，肇慶出境香港的遊客達23萬人次。