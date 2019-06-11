親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

多省連日暴雨洪災 廣西5小學生溺斃

2019-06-11 13:39世界日報 北京11日電

廣西田林縣六隆鎮有五名小學生溺斃，湖南衡陽有兩人被大水沖走罹難。 路透社
廣西田林縣六隆鎮有五名小學生溺斃，湖南衡陽有兩人被大水沖走罹難。 路透社
分享

受連日強降雨影響，廣西田林縣六隆鎮有五名小學生溺斃，湖南衡陽有兩人被大水沖走罹難。廣西桂林市五大主要河流均出現超警戒水位洪水，桂林市區及各縣已有十多個景區因洪水影響暫停售票，灕江風景區遊船及排筏停運，恢復遊覽時間待定。

綜合中新社、新華社報導，中國東南部持續強降雨，江西、廣西、廣東、福建等地都傳出洪澇災害，其中，江西、廣西災情較為嚴重。截至9日，江西已有六死，一失蹤，近百萬人受災；廣西桂林五死，一失蹤。

中新網報導，廣西田林縣政府官網稱，六隆鎮供央村新村部河段9日發現5名小學生溺水死亡。遇溺學生均為六隆鎮小學男生，當地民眾稱，五名學生於當日一起外出遊玩出事。

另據紅星新聞報導，7日晚9時許，衡陽市衡陽縣峋嶁鄉鍾姓村民駕駛搭載妻子和三名女兒的小貨車，行駛期間因暴雨水急，路面被淹沒。五人下車避險時被大水沖走，兩人遇難。

新華社報導，廣西從4日起局部地區遭遇強降雨，已造成河池、南寧、桂林、柳州、防城港等5市23縣（區）出現洪澇災情。截至10日，受災人數已經超過34萬多人。

據報導，桂林受災嚴重，該市五大主要河流桂江、湘江、資江、洛清江、古宜河均已出現超警戒水位洪水。桂林市部分道路中斷，當地多個景區暫停售票。桂林灕江風景名勝區管理委員會公告，因近期灕江桂林市區至陽朔段出現警戒水位洪水，為保障水上遊覽安全，灕江風景區遊船及排筏暫停售票，11日灕江精華段遊船繼續暫停營運。

此外，江西、福建、廣東、湖南等地持續強降雨，導致部分地區發生城市內澇、河堤決口、泥石流和山體滑坡等自然災害，其中江西省因洪澇災害造成156.2萬人受災，直接經濟損失29.7億元人民幣(約4.2億美元)。

中央氣象台表示，預計未來三天，強降雨帶主要維持在江南中南部、華南、西南地區東部等地，上述地區將有大到暴雨，部分地區有大暴雨，局部地區特大暴雨。

暴雨福建失蹤

相關新聞

遼寧鞍山／必喝岫岩羊湯 列入文化遺產

2019-06-11 10:52

博士攜女友逃票40次 大陸網友：人品和學歷無關

2019-06-11 13:40

毛衣中國製 冰島針織工不滿

2019-06-11 12:01

遼寧鞍山／龍泉寺...千朵蓮花山環抱

2019-06-11 11:00

遼寧鞍山／全球最大玉佛 光澤瑰麗

2019-06-11 10:48

遼寧鞍山／鞍鋼博物館 見證歷史

2019-06-11 10:21

下月10日起 肇慶高鐵直達香港

2019-06-11 01:57

「傲雪」公主 加入生兒育女行列

2019-06-11 01:57

撒鹽植樹 南海戈壁變綠洲

2019-06-11 01:56

上海嘉定將造「氫能港」

2019-06-11 01:56

長三角鐵路 發送旅客991萬人次

2019-06-11 01:56

水淹大陸東南4省 江西、廣西共11死

2019-06-11 00:21

陸財經網「華爾街見聞」 再遭網信辦查禁

2019-06-10 23:04

桂林強降雨造成5死1失聯 多個景區關停

2019-06-10 19:10

暴雨成災… 江西雨量破紀錄 廣西水漫橋

2019-06-10 16:58

廣西玩260米玻璃滑道 衝破護欄7死傷

2019-06-10 16:54

涉嚴重違紀違法 新京報前社長戴自更被查

2019-06-10 14:48

工作做到死 港研議是否過勞

2019-06-10 14:20

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

遼寧鞍山／酥炸蠶蛹 海城餡餅

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／無字雙碑 驚嘆世界第一大玉佛

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／滿族博物館 珍藏皇賜誥命書

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／千山 一座山一尊佛 自然彌勒奇觀

2019-06-10 06:54

泉金航線13年 旅客逾130萬人次

2019-06-10 02:33

德陽5百年傳統 「藥王出駕」10萬人朝聖

2019-06-10 02:32

兩岸書法展在台北 只到明天

2019-06-10 02:32

國際動漫藝術博覽會開幕

2019-06-10 02:32

逾160個非遺項目 亮相淮安

2019-06-10 02:31

上海開通直達布達佩斯航線

2019-06-10 02:31

兩岸微流行／夜上海 追不眠商機

2019-06-10 00:00

兩岸大學生電競賽 正修科大奪冠

2019-06-09 23:57

北京瞭望／中美貿易戰再突變 留意628、71兩個大日子

2019-06-09 23:20

「您辛苦了」安徽高考生跪謝母親 圍觀家長看哭了

2019-06-09 15:58

網友再度目擊！楊振寧緊牽翁帆 站在老人堆裡…秀恩愛

2019-06-09 15:55

中國南海軍演 出動兩艘萬噸巨艦

2019-06-09 15:19

中國高鐵Wi-Fi融合5G 年底完成測試

2019-06-09 13:51

「港女北嫁」10年增1倍 陸媒：因對大陸前景有信心

2019-06-09 10:35

叩拜者不乏官員 「毛主席佛祖殿」遭連夜拆除成廢墟

2019-06-09 10:02
看更多

熱門文章

美國警告：「送中」危及香港的貿易及經濟特殊待遇

2019-06-11 07:41

林鄭月娥強勢續修逃犯條例 港人612罷工罷課罷市

2019-06-11 00:58

不知道反送中？ 韓國瑜：要全部了解再完整說明

2019-06-10 18:08

廣西玩260米玻璃滑道 衝破護欄7死傷

2019-06-10 16:54

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

陸財經網「華爾街見聞」 再遭網信辦查禁

2019-06-10 23:04

網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

韓反送中三不 林濁水酸：韓打鼓暈 大家聽捍衛到頭昏

2019-06-11 06:51

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

「反送中」垃圾遍地 環團：為香港抗爭，為何又這樣對香港？

2019-06-10 18:29

一早醒來擋風玻璃被砸碎 竟是「豆腐」惹的禍

2019-06-11 12:35

人行暗示人民幣匯率「沒底線」 自信何來？

2019-06-10 21:27

陸委會駁送中 蔡正元：大陸送回台灣殺人犯是宅急便？

2019-06-11 11:08

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

大陸進口減8% 三年最慘

2019-06-10 23:24

雷軍證實 小米手環4擁有支付功能

2019-06-11 10:51

港人對槓習近平、港府背後有北京 這回強硬難妥協

2019-06-10 16:41

桂林強降雨造成5死1失聯 多個景區關停

2019-06-10 19:10

港府硬修逃犯條例恐傷獨立關稅區 美歐齊反彈

2019-06-11 00:37

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

水淹大陸東南4省 江西、廣西共11死

2019-06-11 00:21

百萬港人反送中！9成台網友聲援 但有人支持詐騙犯送中

2019-06-11 10:10

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

人行暗示取決市場供需 匯率彈性無紅線

2019-06-10 16:32

撒鹽植樹 南海戈壁變綠洲

2019-06-11 01:56

暴雨成災… 江西雨量破紀錄 廣西水漫橋

2019-06-10 16:58

採訪手記／那夜凌晨 我們都是無路可退的前線記者

2019-06-11 09:23

香港民團發動罷市罷工罷課 林鄭月娥：違法是有後果的

2019-06-11 12:02

「反送中」遊行衝突港警清場 特首回應

2019-06-10 14:28

影／港人百萬人反送中 林右昌：一國兩制沒有市場

2019-06-10 17:04

聲援反送中遊行 陳其邁：發大財的口號只是泡沫

2019-06-10 16:28

外媒：香港已陷新的政治危機

2019-06-10 13:51

泛民主派譴責港府 理大、總工會抗議升級

2019-06-11 00:40

影／台灣青年挺香港 堅決抗議反送中

2019-06-10 19:36

TPK分拆集團旗下宸展光電 將於深交所上市

2019-06-11 09:20

中方：香港遊行罕見之多 有外力因素 不會讓步

2019-06-10 13:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top