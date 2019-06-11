多省連日暴雨洪災 廣西5小學生溺斃

2019-06-11 13:39 世界日報 北京11日電



廣西田林縣六隆鎮有五名小學生溺斃，湖南衡陽有兩人被大水沖走罹難。 路透社 分享 facebook

受連日強降雨影響，廣西田林縣六隆鎮有五名小學生溺斃，湖南衡陽有兩人被大水沖走罹難。廣西桂林市五大主要河流均出現超警戒水位洪水，桂林市區及各縣已有十多個景區因洪水影響暫停售票，灕江風景區遊船及排筏停運，恢復遊覽時間待定。

綜合中新社、新華社報導，中國東南部持續強降雨，江西、廣西、廣東、福建等地都傳出洪澇災害，其中，江西、廣西災情較為嚴重。截至9日，江西已有六死，一失蹤，近百萬人受災；廣西桂林五死，一失蹤。

中新網報導，廣西田林縣政府官網稱，六隆鎮供央村新村部河段9日發現5名小學生溺水死亡。遇溺學生均為六隆鎮小學男生，當地民眾稱，五名學生於當日一起外出遊玩出事。

另據紅星新聞報導，7日晚9時許，衡陽市衡陽縣峋嶁鄉鍾姓村民駕駛搭載妻子和三名女兒的小貨車，行駛期間因暴雨水急，路面被淹沒。五人下車避險時被大水沖走，兩人遇難。

新華社報導，廣西從4日起局部地區遭遇強降雨，已造成河池、南寧、桂林、柳州、防城港等5市23縣（區）出現洪澇災情。截至10日，受災人數已經超過34萬多人。

據報導，桂林受災嚴重，該市五大主要河流桂江、湘江、資江、洛清江、古宜河均已出現超警戒水位洪水。桂林市部分道路中斷，當地多個景區暫停售票。桂林灕江風景名勝區管理委員會公告，因近期灕江桂林市區至陽朔段出現警戒水位洪水，為保障水上遊覽安全，灕江風景區遊船及排筏暫停售票，11日灕江精華段遊船繼續暫停營運。

此外，江西、福建、廣東、湖南等地持續強降雨，導致部分地區發生城市內澇、河堤決口、泥石流和山體滑坡等自然災害，其中江西省因洪澇災害造成156.2萬人受災，直接經濟損失29.7億元人民幣(約4.2億美元)。

中央氣象台表示，預計未來三天，強降雨帶主要維持在江南中南部、華南、西南地區東部等地，上述地區將有大到暴雨，部分地區有大暴雨，局部地區特大暴雨。