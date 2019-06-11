毛衣中國製 冰島針織工不滿

2019-06-11 12:01 世界日報 北京11日電



圖為在冰島首都雷克雅維克，一名銷售員在折疊lopi的毛衣。美聯社 分享 facebook

以冰島羊毛手工織成的厚毛衣lopi，是當地最具特色的產品之一，廣受遊客喜愛，而最近「中國製造」的冰島毛衣卻搶占當地市場，冰島的針織工很不滿。

美聯社報導，手工編織非常溫暖的毛衣已成為冰島的象徵，不過當地針織工發現市售中國製毛衣損及他們的利潤，為此感到不快，儘管這些毛線是由真正冰島羊毛製成。

這種模式是由部分當地製造商開始，他們已把勞動力外包給中國，裝滿當地紡線的貨櫃從這個北大西洋島國運來，製成毛衣然後再回銷冰島，標籤上註明「冰島羊毛手工編織」。

競爭激烈的冰島針織合作企業，上月呼籲政府禁止公司行號打印毛衣「冰島製」，除非毛衣是在地製造。

冰島手工編織協會創辦人艾那斯多帝（Thuridur Einarsdottir）表示：「人們購買仿真的進口毛衣，但不是真貨。」

毛衣lopi的紗線來自冰島的50萬隻綿羊，牠們身上的羊毛能適應劇烈溫度變動與高低不平地形。

這種厚重的毛衣不可能由機器製成，一件成人尺寸的毛衣需要費時14至25小時才能編織完成，這取決於使用顏色的數量，以及像是拉鍊或鈕釦等額外功能。

傳統上冰島婦女以針織手工毛衣貼補家用，而如今許多人則是藉此賺取額外收入，使他們的退休生活更愜意。

據估計，中國進口的毛衣在丹麥市占達三分之二，尤其受觀光客青睞，冰島各地的針織合作企業對未來感到擔憂。