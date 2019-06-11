遼寧鞍山／龍泉寺...千朵蓮花山環抱

2019-06-11 11:00 經濟日報 大陸特派員 經濟日報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧鞍山報 導



古剎龍泉，享有「 龍泉仙景」美譽。 分享 facebook 鞍山市東南的千山，素有「東北明珠」之稱，是國家重點風景名勝區；千山北溝東部的龍泉寺，是千山「五大禪林」中的最大佛寺。 龍泉寺整座寺院被千朵蓮花山環抱，古松成林，建築布局與自然景色和諧天成，素享「龍泉仙景」美譽。相 傳唐太宗東征時，駐兵千山，飲過此水，故名龍泉。據現存清朝重修碑 記載，龍泉寺始建 於唐，歷代均有重修；寺內主要建築大雄寶殿、法王殿、禪堂、齋堂 及配殿等，均建於明代，是千山眾多廟宇中保存較好的一組建築。據載，明神宗的生母姓李，出身卑微，僅是宮女，得隆慶皇帝寵幸後生 下萬曆皇帝。李氏早年喪夫，宮中生 活兇險，李太后將重心轉向禮佛，主政期間大興土木，廣建佛寺，推崇佛 教。明萬曆十二年，有感龍泉寺高僧之德和弘揚佛法之功，大力推崇。至此，龍泉寺香火達到鼎盛，名震中原 ，冠絕關東。遊客進入龍泉北谷，可見刻有「敕建龍泉」的龍泉寺老山門，最初為明神宗萬曆九年（1581年）重建山門時，御筆親題。有趣的是「敕建龍泉」 匾額上的「建」字多了一點。再往前走，鐘樓旁有一塊狀似雄獅的石壁，頭北身南，鐘鳴時石壁產生 回聲，聲震千山，故名「獅吼鐘聲」。在石獅不遠處，可見到「鎮山寶杵」與「彌勒倒坐」寺廟，寶杵立在略為陡滑的大石上，遊客需特別小心。

一般寺廟，彌勒都是面南坐北，唯獨龍泉寺的彌勒坐南面北，稱為「倒坐彌勒」。傳說東海太子飛龍觸犯天條，被化為龍泉峰山峰，有天，飛龍趁機逃跑，彌勒使勁抓住，飛龍掙扎，彌勒座位隨之轉向，彌勒一笑置之，隨緣而坐；寺僧怕飛龍再逃，便在彌勒殿旁立「鎮山寶杵」。