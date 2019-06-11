遼寧鞍山／必喝岫岩羊湯 列入文化遺產
遊客到鞍山旅遊，羊湯是必吃的美食；特別是岫岩羊湯，喝了教人還想再喝。岫岩羊湯有名，前堡羊湯更有名。前堡羊湯守著幾十年不變的熬湯手藝，歷經三代不改，已被岫岩文化部列入岫岩非物質文化遺產。羊湯作為遼東山區的一種大眾食譜，民間考證起源於明清時代，至今已 有數百年歷史，久而久之形成了羊湯美食文化。而岫岩縣優越的地理和氣候特點，為其提供了豐富且極具地方特色的 食材。羊湯的湯汁發白，肥而不膩，無 膻味。製作原料主要有羊肉、辣椒油、 胡椒、鹽、等，將羊骨頭一起投入大鍋 裡熬湯，再將新鮮羊肉與清洗乾淨的羊 雜一起投入湯鍋中煮。喝羊湯，先品味原味，再撒上蔥花、香菜等配料，最重 要的是加胡椒粉；如果好辣，就再加點辣椒油，不但豐富湯色，更加美味。 吃羊湯要配花捲。除了羊湯外，也可嚐嚐五元財，包括羊肝、羊肺、羊血、羊腸、羊肚，有道是「肝膽相照義氣財，納新吐舊和氣財，血氣方剛志氣財，酒肉穿腸豪氣財，牽腸掛肚仁義財」。
「山野菜」是在東北黑土地上生長的野菜，在講究養生的現代，山野菜成為 菜系新貴。東北地區得天獨厚的自然優 勢，生長出的野菜不但在大陸人氣很高 ，還外銷日、韓。鞍山的山野菜品種多 ，有刺龍芽、東風菜、大葉芹、小葉芹、蕨類、倭瓜芹、魚刺菜、薺薺菜、敗醬、刺五加、沙參、河白菜、山蘼子、大藜、馬蹄芹等。其中，刺五加受到「寧得一把五加，不用金玉滿車」好評， 蕨菜則享有「林海山珍」美稱。 吃野菜要一洗、二泡、三注意，即對野菜要進行完全清潔；洗淨後將野菜在 清水中浸泡，不能少於兩小時。而不論 野菜種類為何，重點的是要配上雞蛋醬。雞蛋醬是雞蛋及東北大醬熟製而成的 調味料，吃山野菜，沾一點雞蛋醬，滋味特好。
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