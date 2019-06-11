遼寧鞍山／全球最大玉佛 光澤瑰麗

2019-06-11 10:48 經濟日報 大陸特派員 經濟日報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧鞍山 報導



人山，形如一位仰睡的美人。 分享 facebook 鞍山以各種巧思拓展旅遊，遊客逛完鞍鋼博物館，接著來趟「city tour」（城市旅遊），首站是離博物館不遠的「勝利廣場」。勝利廣場是 鞍山市中心地標，又稱為市府廣場，是遊客與市民休閒好去處。廣場中央高30公尺的白鋼三棱柱框架結構建物，主題為「盛世」，下方純白浮雕展 現「鞍山在我心中、我為鞍山奉獻、鞍山為我自豪」的鞍山人精神。上部抽象團花造形，則象徵鞍山市現代化建設取得的豐碩成果。也有鞍山人認為，團花造形是鋼水蹦出的火花，代表鋼鐵一般的堅韌精神，與激盪出燦爛火花。位於勝利廣場旁的「鞍山焦耐院辦公樓」，建於1954年初，設計風格融合歐風與清式建築，2009年被鞍山市政府列為市級文物保護單位。焦耐院 大樓占地17200平方公尺，全樓四層，塔為水箱，頂部為防空用瞭望塔。1950年代大陸建築界掀起梁思成宣導的建築設計要有民族自己的形式，建築造型盛行大屋頂；受到時代影響。

辦公樓工程整個設計採用了歐式風格，立面處理、室內外裝修則採用仿清式建築。大樓塔樓為仿清式磚石結構的八角 亭，塔底圍以玉石欄杆，欄杆四角柱 頂置仿古宮燈，欄杆底基座下部向樓 外伸出長1.8公尺的大飛簷。四樓的外窗採用雙窗並列組合形式，窗頂部、大飛簷下還綴以仿清式建築花梁、花飾，窗底部用腰線與 一、二、三樓斷開，呈上虛下實，樓 內的走廊、門、窗戶則採用各種雕花裝飾。勝利廣場交通四通八達， 除了鄰近熱鬧繁華的商店 街，經過二一九公園，即可到達聞名海內外，擁有全世界最大玉佛的「玉佛苑」。玉佛苑內的大玉佛，照亮玉佛的四盞蓮花燈，是由台灣團隊設計，分別掛於大玉佛上方四側。由上萬 顆天然水晶組成的蓮花燈，讓七彩玉佛光澤瑰麗，時相莊嚴。

遊客逛完市區，累了嗎？可以到鞍 山以南7.5公里的湯崗子溫泉泡個溫泉 。湯崗子有一處長110公尺、寬約100 公尺，全大陸最大的天然熱礦泥區，溫泉泉水元色無味，清澈透明，溫度達72℃，含有鉀、鎂、氫、鈉等30餘 種微量元素，是具有悠久歷史的著名溫泉之一，也是大陸四大的溫泉康復中心之一。