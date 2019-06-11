親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

他30歲存款70萬想買台南600萬房 網勸敗：別被漲幅吃掉

NBA總冠軍G5直播／撐住KD傷退劣勢 半場勇士領先暴龍

遼寧鞍山／鞍鋼博物館 見證歷史

2019-06-11 10:21經濟日報 大陸特派員王玉燕／遼寧鞍山報導

「華藏世界」大殿，殿前廣場立有十二生肖像。特派員王玉燕／攝影
「華藏世界」大殿，殿前廣場立有十二生肖像。特派員王玉燕／攝影
分享
遼寧省鞍山市，是大陸東北地區最大的鋼鐵工業城市，有「鋼都」之稱。然而，今日的鞍山，鋼鐵文化也成為它一道亮麗的景觀；遊客來到鞍山， 鞍鋼集團博物館，是十分特別的觀光勝地。

鞍鋼博物館，見證鞍山冶鐵輝煌歷史。特派員王玉燕／攝影
鞍鋼博物館，見證鞍山冶鐵輝煌歷史。特派員王玉燕／攝影
分享
2014年底開館的「鞍鋼集團博物館」，見證鞍山冶鐵的輝煌歷史。而為了保護工業遺產，傳播鞍山鋼鐵文化，鞍鋼集團秉持修舊如舊，建新如故設計原則，將1953年建設的煉鐵廠二燒車間閒置舊廠房，改建成具有鞍鋼特色的現代化博物館。鞍鋼集團博物館建築分為三層，展示和收藏大量具有珍貴歷史價值的照片 3,000幅，以及逾萬件的實物與文物。博物館設有十一個主題展區，以及1919年竣工投產的老一號高爐、原二燒車間廠 房的燒結機兩個特展區。

「四號燒結機」是鎮館之寶特派員王玉燕／攝影
「四號燒結機」是鎮館之寶特派員王玉燕／攝影
分享
占地75平方公尺的「四號燒結機」，是博物館的鎮館之寶。燒結機是生產煉鋼原料的機器，由蘇聯設計的四號燒結機1957年投產，設備由蘇聯提供一半，另一半由大陸自行製造。「老一號高爐」是博物館另一鎮館之寶，貫穿三層建物，與博物館合為一體。遊客還沒走入館內時，可看磚紅主體建築左側，架著金屬建物，穿出屋頂，即為老一號高爐。昭和製鋼所老一號高爐舊址，位於鞍鋼煉焦總廠辦公樓樓南。該高爐由中日合辦的振興鐵礦公司於 1917年開始興建，1919年竣工投產，主要功能在於把鐵塊煉成鐵水。高爐占地約300平方公尺，通高約71公尺，斜橋 高56公尺，熱風爐34公尺，下降管41公尺，主要有貯礦槽、焦倉，稱量車、焦炭滾篩等設備。2005年8月，高爐熄火停爐，並開始拆除，2014年移遷至博物館新址。

遊客走出博物館，由上萬顆螺絲組成的鋼人，向遊客道別。鋼人背後牆面留有三千名鞍鋼模範員工的名字，鋼人身上每顆螺絲，代表鞍鋼模範員工。離開博物館，外面為占地55000平方公尺的鋼鐵主題公園，是鞍山市民全家大小休閒的熱門景點，公園內陳列的蒸汽火車，深受小朋友喜歡。

「老一號高爐」特派員王玉燕／攝影
「老一號高爐」特派員王玉燕／攝影
分享

今年是鞍鋼七十周年，秉持不斷向前 奔跑的精神，在博物館前廣場，能看到「奔跑吧鞍鋼70」的鋼字。浙江衛視很受歡迎的真人實境秀「奔跑吧」最新一季，首站就選在鞍鋼博物館，共有七十名父子工人參與。博物館前廣場由六噸鋼水澆鑄出的刻字「向奉獻青春的老一輩鋼鐵人致敬」作品，現已成為粉絲們拍攝地標 。

特派員王玉燕／攝影
特派員王玉燕／攝影
分享
1919年運到大陸的「建設者」火車。特派員王玉燕／攝影
1919年運到大陸的「建設者」火車。特派員王玉燕／攝影
分享
上萬顆螺絲組成的鋼人。特派員王玉燕／攝影
上萬顆螺絲組成的鋼人。特派員王玉燕／攝影
分享

博物館蘇聯建築遺產

相關新聞

水淹大陸東南4省 江西、廣西共11死

2019-06-11 00:21

壯觀！貴州黃果樹瀑布出現入汛以來最大洪峰

2019-06-08 11:47

全球最大玉佛 光澤瑰麗

2019-06-11 10:48

下月10日起 肇慶高鐵直達香港

2019-06-11 01:57

「傲雪」公主 加入生兒育女行列

2019-06-11 01:57

撒鹽植樹 南海戈壁變綠洲

2019-06-11 01:56

上海嘉定將造「氫能港」

2019-06-11 01:56

長三角鐵路 發送旅客991萬人次

2019-06-11 01:56

陸財經網「華爾街見聞」 再遭網信辦查禁

2019-06-10 23:04

桂林強降雨造成5死1失聯 多個景區關停

2019-06-10 19:10

暴雨成災… 江西雨量破紀錄 廣西水漫橋

2019-06-10 16:58

廣西玩260米玻璃滑道 衝破護欄7死傷

2019-06-10 16:54

涉嚴重違紀違法 新京報前社長戴自更被查

2019-06-10 14:48

工作做到死 港研議是否過勞

2019-06-10 14:20

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

遼寧鞍山／酥炸蠶蛹 海城餡餅

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／無字雙碑 驚嘆世界第一大玉佛

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／滿族博物館 珍藏皇賜誥命書

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／千山 一座山一尊佛 自然彌勒奇觀

2019-06-10 06:54

泉金航線13年 旅客逾130萬人次

2019-06-10 02:33

德陽5百年傳統 「藥王出駕」10萬人朝聖

2019-06-10 02:32

兩岸書法展在台北 只到明天

2019-06-10 02:32

國際動漫藝術博覽會開幕

2019-06-10 02:32

逾160個非遺項目 亮相淮安

2019-06-10 02:31

上海開通直達布達佩斯航線

2019-06-10 02:31

兩岸微流行／夜上海 追不眠商機

2019-06-10 00:00

兩岸大學生電競賽 正修科大奪冠

2019-06-09 23:57

北京瞭望／中美貿易戰再突變 留意628、71兩個大日子

2019-06-09 23:20

「您辛苦了」安徽高考生跪謝母親 圍觀家長看哭了

2019-06-09 15:58

網友再度目擊！楊振寧緊牽翁帆 站在老人堆裡…秀恩愛

2019-06-09 15:55

中國南海軍演 出動兩艘萬噸巨艦

2019-06-09 15:19

中國高鐵Wi-Fi融合5G 年底完成測試

2019-06-09 13:51

「港女北嫁」10年增1倍 陸媒：因對大陸前景有信心

2019-06-09 10:35

叩拜者不乏官員 「毛主席佛祖殿」遭連夜拆除成廢墟

2019-06-09 10:02

玩遊戲賺錢這麼好康？ 遊戲主播背後辛酸有哪些

2019-06-08 20:47

中國高考作文走愛國風 場外家長紅衣褲加油…全撞衫了

2019-06-08 14:34

考場淹水 江西80名老師為考生搭30米「課桌橋」

2019-06-08 14:32

港女北嫁 30年翻11倍

2019-06-08 14:24
看更多

熱門文章

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

香港反送中運動 韓國瑜發表「三個不容懷疑的決心」

2019-06-10 12:13

外媒看「反送中」：97年後最大規模示威 挑戰中國掌控

2019-06-10 13:00

回應反送中遊行 林鄭月娥提四點工作盼解疑慮

2019-06-10 12:34

港人為何反送中？呂秋遠用《九品芝麻官》談其中關鍵

2019-06-10 10:46

不知道反送中？ 韓國瑜：要全部了解再完整說明

2019-06-10 18:08

林鄭月娥強勢續修逃犯條例 港人612罷工罷課罷市

2019-06-11 00:58

廣西玩260米玻璃滑道 衝破護欄7死傷

2019-06-10 16:54

中國防長談維護統一 學者：侵台變得更困難

2019-06-10 17:50

陸財經網「華爾街見聞」 再遭網信辦查禁

2019-06-10 23:04

韓國瑜談反送中三個決心 葉毓蘭：比我不知道好多了

2019-06-10 16:14

美國警告：「送中」危及香港的貿易及經濟特殊待遇

2019-06-11 07:41

網紅女主播深夜幹這事…平台永久封禁

2019-06-10 17:12

103萬港人遊行 陸外交部：數字不代表民意說服力

2019-06-10 17:20

港人反送中遊行 馬英九：審慎看待香港政府處理

2019-06-10 10:58

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12

韓反送中三不 林濁水酸：韓打鼓暈 大家聽捍衛到頭昏

2019-06-11 06:51

「反送中」垃圾遍地 環團：為香港抗爭，為何又這樣對香港？

2019-06-10 18:29

柯文哲「答卷」過關 雙城論壇確定7月上海登場

2019-06-10 18:38

人行暗示人民幣匯率「沒底線」 自信何來？

2019-06-10 21:27

稀土牌箭在弦上？中國5月稀土出口大減16%

2019-06-10 15:51

百萬人反送中》港民九七後最大街頭抗議，《逃犯條例》葬送香港金融地位？

2019-06-10 14:19

香港反送中大遊行 中國防火長城止不住討論

2019-06-10 12:26

大陸進口減8% 三年最慘

2019-06-10 23:24

桂林強降雨造成5死1失聯 多個景區關停

2019-06-10 19:10

港人對槓習近平、港府背後有北京 這回強硬難妥協

2019-06-10 16:41

香港反送中 朱立倫：台灣從未將一國兩制當選項

2019-06-10 10:54

水淹大陸東南4省 江西、廣西共11死

2019-06-11 00:21

習近平將出訪吉爾吉斯與塔吉克 並出席上合峰會

2019-06-10 16:08

港府硬修逃犯條例恐傷獨立關稅區 美歐齊反彈

2019-06-11 00:37

人行暗示取決市場供需 匯率彈性無紅線

2019-06-10 16:32

Kolas：台灣是我們國家 絕不做下一個香港

2019-06-10 12:24

原中國銅陵艦 移交斯里蘭卡海軍

2019-06-10 17:20

暴雨成災… 江西雨量破紀錄 廣西水漫橋

2019-06-10 16:58

朱立倫挺反送中：今天不可以是另一個六四

2019-06-10 11:01

撒鹽植樹 南海戈壁變綠洲

2019-06-11 01:56

聲援反送中遊行 陳其邁：發大財的口號只是泡沫

2019-06-10 16:28

影／港人百萬人反送中 林右昌：一國兩制沒有市場

2019-06-10 17:04

「反送中」遊行衝突港警清場 特首回應

2019-06-10 14:28

影／台灣青年挺香港 堅決抗議反送中

2019-06-10 19:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top