遼寧鞍山／鞍鋼博物館 見證歷史

2019-06-11 10:21 經濟日報 大陸特派員 經濟日報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧鞍山報導



「華藏世界」大殿，殿前廣場立有十二生肖像。特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 遼寧省鞍山市，是大陸東北地區最大的鋼鐵工業城市，有「鋼都」之稱。然而，今日的鞍山，鋼鐵文化也成為它一道亮麗的景觀；遊客來到鞍山， 鞍鋼集團博物館，是十分特別的觀光勝地。

鞍鋼博物館，見證鞍山冶鐵輝煌歷史。特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 2014年底開館的「鞍鋼集團博物館」，見證鞍山冶鐵的輝煌歷史。而為了保護工業遺產，傳播鞍山鋼鐵文化，鞍鋼集團秉持修舊如舊，建新如故設計原則，將1953年建設的煉鐵廠二燒車間閒置舊廠房，改建成具有鞍鋼特色的現代化博物館。鞍鋼集團博物館建築分為三層，展示和收藏大量具有珍貴歷史價值的照片 3,000幅，以及逾萬件的實物與文物。博物館設有十一個主題展區，以及1919年竣工投產的老一號高爐、原二燒車間廠 房的燒結機兩個特展區。

「四號燒結機」是鎮館之寶特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 占地75平方公尺的「四號燒結機」，是博物館的鎮館之寶。燒結機是生產煉鋼原料的機器，由蘇聯設計的四號燒結機1957年投產，設備由蘇聯提供一半，另一半由大陸自行製造。「老一號高爐」是博物館另一鎮館之寶，貫穿三層建物，與博物館合為一體。遊客還沒走入館內時，可看磚紅主體建築左側，架著金屬建物，穿出屋頂，即為老一號高爐。昭和製鋼所老一號高爐舊址，位於鞍鋼煉焦總廠辦公樓樓南。該高爐由中日合辦的振興鐵礦公司於 1917年開始興建，1919年竣工投產，主要功能在於把鐵塊煉成鐵水。高爐占地約300平方公尺，通高約71公尺，斜橋 高56公尺，熱風爐34公尺，下降管41公尺，主要有貯礦槽、焦倉，稱量車、焦炭滾篩等設備。2005年8月，高爐熄火停爐，並開始拆除，2014年移遷至博物館新址。

遊客走出博物館，由上萬顆螺絲組成的鋼人，向遊客道別。鋼人背後牆面留有三千名鞍鋼模範員工的名字，鋼人身上每顆螺絲，代表鞍鋼模範員工。離開博物館，外面為占地55000平方公尺的鋼鐵主題公園，是鞍山市民全家大小休閒的熱門景點，公園內陳列的蒸汽火車，深受小朋友喜歡。

「老一號高爐」特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

今年是鞍鋼七十周年，秉持不斷向前 奔跑的精神，在博物館前廣場，能看到「奔跑吧鞍鋼70」的鋼字。浙江衛視很受歡迎的真人實境秀「奔跑吧」最新一季，首站就選在鞍鋼博物館，共有七十名父子工人參與。博物館前廣場由六噸鋼水澆鑄出的刻字「向奉獻青春的老一輩鋼鐵人致敬」作品，現已成為粉絲們拍攝地標 。