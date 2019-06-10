陸財經網「華爾街見聞」 再遭網信辦查禁

2019-06-10 23:04 聯合報 記者 聯合報 記者 林宸誼 ╱即時報導



大陸著名財經網站「華爾街見聞」，10日晚間突然不能接入網路，大陸網路傳出一份由網信辦所發出的函，指出接獲舉報並經核查取證，華爾街見聞應用程式，存在嚴重違反「網路安全法」相關規定，停止網路接入服務。

通告並未列出該網站應用程式存在什麼問題，但於10日晚上8時左右，無論是App或網頁版均無法接入瀏覽，通告亦未告知網站何時可恢復。

實際登陸網信辦網站，並沒有這項消息刊登在官網上。

香港經濟日報報導，今年3月，上海網信辦也曾對上海「阿牛信息科技公司」提出行政罰款，負責人遭約談，並被責令整改，理由是其所經營的華爾街見聞「在未獲資格的情況下，違規刊載新聞訊息，且內容導向存在偏差，擾亂網路訊息傳播秩序」，據了解這可能是因該媒體「刊登過多時政新聞」，不符財經範圍而遭整改。

華爾街見聞公司於2013年5月起運作，先後獲得中國平安集團及海通證券旗下投資基金等機構投資。