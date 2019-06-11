長三角鐵路 發送旅客991萬人次

2019-06-11 01:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國鐵路上海局集團有限公司10日透露，今年端午小長假長三角鐵路共發送旅客991萬人次，同比增加35萬人次，日均發送247.8萬人次，同比增長3.7%，創長三角鐵路端午小長假客發量新高。

中新社報導，今年端午小長假運輸期限為6月6日至9日共計4天。由於長三角始發旅客列車運力保持增長，杭黃高鐵、青鹽鐵路等新線開通運營等諸多有利因素，長三角鐵路端午小長假客流持續增長。

據統計，端午小長假期間，長三角鐵路發送長途直通旅客173.9萬人次，短途管內旅客817.1萬人次。其中，6月7日長三角鐵路發送旅客287.7萬人次，同比增長10.5%，創該集團公司端午運輸單日客發量新高。

此外，杭黃高鐵沿線旅遊紅利不斷釋放。2018年底開通的杭黃高鐵，徹底打通了浙江西部至安徽南部間山水相隔的天塹，結束浙西不通高鐵的歷史。沿線多個城市不僅加速融入「長三角高鐵經濟圈」，還直達北京、上海、武漢、西安等10個省會、直轄市，與中國大陸西北、華北、華東、華南等地區實現互通。

浙江大學經濟學院院長黃先海表示，浙西和皖南是原本在長三角一體化中相對滯後的地區，主要制約因素就是交通。「隨著杭黃高鐵的開通，在極大便利沿線居民出行的同時，對促進沿線旅遊資源開發，推動區域經濟協調發展等具有重要意義。」