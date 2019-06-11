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上海嘉定將造「氫能港」

2019-06-11 01:56聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

上海嘉定區10日推出「氫燃料電池汽車產業集聚區規畫」和「鼓勵氫燃料電池汽車產業發展的有關意見（試行）」，這也意味著，通過政策聚焦和產業集聚，嘉定正著力構建更加完善的氫能產業創新創業生態體系，一座具有全球競爭力的「氫能港」呼之欲出。

中新社報導，10日揭牌的氫燃料電池汽車產業集聚區，位於嘉定區安亭鎮環同濟片區，規畫範圍2.15平方公里。根據目標，到2025年，嘉定氫能及燃料電池汽車全產業鏈年產值將突破500億元人民幣

具有清潔環保、可再生特點的氫能，被視為全球最具發展潛力的清潔能源之一，氫燃料電池汽車已經成為全球能源和動力轉型的重大戰略方向和突破口。

據上海市嘉定區副區長沈華棣表示，目前嘉定已初步具備氫能、燃料電池、燃料電池動力系統平台、燃料電池汽車以及基礎設施等較為完整的全生態產業配套要素。下一步，將不斷拉長產業鏈、突破創新鏈、開放資源鏈、提升價值鏈、優化服務鏈，推進氫能及燃料電池汽車產業在嘉定健康迅速發展。

除了空間支持，嘉定還圍繞項目引進、企業培育、企業發展、科技創新、金融扶持、產業配套等方面推出20條支持舉措，囊括了企業從註册到項目落地再到後期發展的所有環節，並覆蓋氫燃料電池汽車的全產業鏈。

當天，長三角區域第一批先進的油氫合建站等項目在嘉定簽約，涵蓋整車及零部件企業、產學研平台、示範運營、數據採集等各個領域。在加氫站建設方面，中石化旗下的氫麟（上海）能源科技有限公司在嘉定投建的2座加氫站，將是長三角區域第一批先進的油氫合建站。此外，嘉北郊野公園內，中國大陸首座商業化運營的加氫站也將揭開面紗，年內嘉定的加氫站點將達6個以上。

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