撒鹽植樹 南海戈壁變綠洲

2019-06-11 01:56 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



三沙中建島曾有「南海戈壁」之稱。幾十年來，駐島的共軍官兵運用各種方法，把中建改造成了綠沙洲。圖為島上官兵在種下椰子樹苗前，會往沙坑裡撒上一把食用海鹽。 中新社 分享 facebook 三沙中建島位於西沙群島西南端，處在遠東通往東南亞的海空要道之上，北距海南島三百餘公里。曾有「南海戈壁」之稱的中建島。幾十年來，駐島的海軍官兵在高溫高濕高鹽高日照、缺土缺淡水又多颱風的惡劣環境下，把中建改造成了綠沙洲。

中新社報導，過去都說中建「天上無飛鳥，地上無寸草」，在幾代中建人的不懈努力下，中建已綠樹成蔭：椰子樹存活489棵，木麻黃（馬尾松）達到了5536棵，羊角樹基本成林也有1423棵。

中建守備營教導員劉長文受訪表示，在這個南海有名的荒島、風島、沙島和火島上，取得如此成果實屬不易，「這片椰子苗是我們在2017年種植的，到目前大部分長勢挺好，但還是有幾排已經死了」。

在劉長文所指的營房東側，三級軍士長邱華正帶領幾個新入營戰士補種椰樹苗。他們刨出死掉的樹苗，墊上從海南島運來的土，撒上一把食用海鹽，再安苗填土澆水。

「在這裡種椰子樹，撒鹽是必不可少的一道環節。」邱華是共軍西沙現役部隊裡目前服役時間最長的海軍士官，近二十年來他親手種下的樹苗不計其數，因為生存環境惡劣，未存活的也難計其數。

邱華說，種椰子樹撒鹽是西沙的傳統，寄意椰子樹將來能長得愈來愈好，「另外撒鹽之後，椰子樹苗能更適應高溫高熱高鹽環境；鹽巴裡微量元素也能助椰子樹更好地成長」。

官兵們除了運用撒鹽之類「反常識」的種植方法，還藉助海馬齒等「反常識」植物，綠化和固化中建白沙灘。海馬齒是一種肉質草本鹽生植物，具有在全淡水和全海水環境中均能正常生長等特點。「把它葉子掰開用舌頭舔一舔，汁水特別鹹。」2006年，士兵張孝偉和海馬齒搭乘同一艘船首次登陸中建，自此雙雙在這個平均海拔不到兩公尺、面積不足1.2平方公里的海島上扎下了根。

如今已是四級軍士長的張孝偉更喜歡把海馬齒稱作「海馬草」。常見植物需要淡水才能生存，海馬草有海水就能存活。利用這種特性，共軍駐島士兵在中建島的沙灘上種出巨幅五星紅旗等景觀，太空中的衛星也能輕鬆識別。