「傲雪」公主 加入生兒育女行列

2019-06-11 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



青藏高原野生動物園宣布，中國首隻人工繁育成活雪豹「傲雪」成年，並將在今年加入繁殖序列，開啟生兒育女模式。圖為「傲雪」。 中新社 分享 facebook 青藏高原野生動物園10日對外宣布，中國大陸首隻人工繁育成活雪豹「傲雪」成年，並將在今年加入繁殖序列，開啟生兒育女模式。

中新社報導，雪豹素有「高海拔生態系統健康的氣壓計」之稱，1996年「中國瀕危動物紅皮書」已將其列為瀕危物種，目前中國是全球雪豹最大分布國，涵蓋其60%的棲息地。

青藏高原野生動物園副園長齊新章表示，雪豹「傲雪」於2016年6月10日出生，是一隻雪豹公主，目前體長達到80公分，體重為35公斤左右，身體各項指標穩定健康，將在今年加入繁殖序列。10日當天，青藏高原野生動物園為「傲雪」準備了由白菜和兔子組成的慶生「蛋糕」。

青藏高原野生動物園雪豹御用攝影師趙凱明說，「傲雪」性格活潑，有時會向遊客吐舌頭，有時會隔著玻璃與遊客擺出「擊掌」姿勢，尤其喜歡與小朋友玩一些「躲貓貓」的遊戲，引得遊客拿出手機紛紛記錄。

西寧市動物園（青藏高原野生動物園前身）1984年首次人工繁育出2隻雪豹，1985年再次繁殖出3隻；1986年至2011年未成功繁育；2012年、2014年和2015年也都有小雪豹陸續繁育。

但受限於飼養環境、醫療條件及育幼階段的經驗缺乏，上述所有人工繁育的小雪豹都先後夭折。

齊新章表示，雪豹野外壽命一般在10歲左右，目前雪豹繁育難題攻關小組仍在探究幼豹免疫、人工育幼階段防疫、雪豹體檢等課題，「傲雪」加入雪豹人工繁殖序列，對於雪豹種群建設意義重大。

青藏高原野生動物園地處青海西寧，海拔2300公尺，是青藏高原規模最大的野生動物園，目前該園常駐動物127餘種3000餘頭（隻），中國唯一雪豹繁育基地坐落於此。