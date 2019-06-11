下月10日起 肇慶高鐵直達香港

2019-06-11 01:57 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



廣東省肇慶市政府10日透露，中國鐵路總公司批覆同意從7月10日起開通肇慶至香港高鐵2對4趟，車程最快1小時20分左右。

中新社報導，根據中國大陸「全國鐵路新運行圖」，肇慶東站首開直達香港西九龍站高鐵，車次分別為G6579/6580和G319/320，均由「復興號」擔當，二等座票價為238.5元（人民幣，下同）。G6579次高鐵從肇慶東站始發，開車時間為8:14，到達香港西九龍站時間為10:14，運行時間2小時。

此外，G6580次高鐵在香港西九龍站發車時間為20:21，22:20到達肇慶東站。G319/320高鐵為重慶西站至香港西九龍站，途經肇慶東站停靠，從肇慶東站往返香港西九龍站的時間分別為14:23和16:22，目前車程1小時20分左右。將來，隨著香港肇慶兩地交流的日益頻繁，將積極爭取港肇高鐵公交化，少停中間站，實現兩地最快一小時左右通達。

肇慶與香港地緣相近、血脈相連、文化相通，祖籍肇慶的香港居民超過20萬人，肇慶現有港資企業875家、占全市外資企業總數的81.5%。去年港企在肇慶投資額達到6.73億元，占全市利用外資總額的71.3%，每年香港入境肇慶遊客超20萬人次，肇慶出境香港的遊客達23萬人次。