桂林強降雨造成5死1失聯 多個景區關停

2019-06-10 19:10 聯合報 記者 聯合報 記者 許依晨 ╱即時報導



受連日強降雨影響，廣西桂林市五大主要河流均出現超警戒水位洪水。10日，桂林市區及各縣已有10多個景區因洪水影響暫停售票，灕江風景區遊船及排筏停運，恢復遊覽時間待定。

中新網報導，過去24小時，桂林市普降大到暴雨，興安、靈川、臨桂局部降大暴雨到特大暴雨。受強降雨影響，桂林市五大主要河流桂江、湘江、資江、洛清江、古宜河均已出現超警戒水位洪水。

湘江支流萬鄉河全州縣龍水鎮河段已出現1958年建站以來最大洪水，超百年一遇；古宜河支流六漫河龍勝縣三門鎮河段出現1958年建站以來最大洪水，超50年一遇。

這次的強降雨不僅導致桂林市部分道路中斷，通行受影響，當地多個景區也因此暫時停售門票。桂林灕江風景名勝區管理委員會公告，因近期灕江桂林市區至陽朔段出現警戒水位洪水，為保障水上遊覽安全，10日灕江風景區遊船及排筏暫停售票，6月11日灕江精華段遊船繼續暫停營運。

此外，桂林市區經典旅遊景區，如像山景區、伏波山、疊彩山、兩江四湖等10日也暫停售票。桂林市下轄各縣的景區方面，陽朔縣的興坪竹筏、興坪遊船10日暫停售票；遇龍河景區各碼頭從10日8時起封航停漂；大型山水實景演出「印象•劉三姐」停演。

廣西桂林市出現今年最大範圍強降水，多地遭受洪澇災害。桂林市水文局10日8時發布信息，湘江支流萬鄉河全州縣龍水鎮河段出現1958年建站以來最大洪水。據桂林市全州縣官方通報，截至6月9日23時50分，全州縣因強降雨造成5人死亡，1人失聯。