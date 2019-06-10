暴雨成災… 江西雨量破紀錄 廣西水漫橋

2019-06-10 16:58 世界日報 中國新聞組／北京10日電



中國南部連日暴雨，江西省吉安市永新縣不少房屋泡在水裡。 新華社 分享 facebook

中國南部多省市連日暴雨，江西部分地區雨量還打破20年紀錄，已致6人死亡、1人失蹤，122.1萬人受災，直接經濟損失15.9億元人民幣。另外廣西萬鄉河現百年一遇特大洪水，廣西有1人喪生、4人失蹤，一輛行經全州的高鐵9日遭雷擊爆炸被迫停駛，嚇壞整車乘客，所幸無人受傷。

綜合媒體報導，江西贛東北、贛中等地6日起出現特大暴雨，部分河流發生超警戒洪水，引發嚴重洪澇災害，截至9日20時，共計122.1萬人受災，因災死亡6人，失蹤1人，直接經濟損失15.9億元人民幣。

國家減災委、應急管理部已針對江西省吉安、上饒等地嚴重暴雨洪澇災情，啟動國家Ⅳ級救災應急響應。應急管理部向災區緊急調撥2000頂帳篷、1萬張折床和2萬床棉被等中央救災物資。

連日來暴雨也在廣西造成災害，桂林城區、全州、龍勝、三江、融安等出現嚴重內澇；柳州、桂林市因災死亡1人、失蹤4人、受傷5人。據@廣西氣象通報，融安縣、三江縣、靈川縣以及全州縣等多個區域發布暴雨紅色預警，提醒注意防範，遠離地質災害隱患區域。桂林市多地河流水位上漲，有人員被困，當地消防趕赴救援。全州居民拍攝的視頻顯示，洪水淹沒路面衝進民居，河水漫上全州飛鸞橋已無法通行。

桂江上游、湘江贛流全州縣城河段及支流萬鄉河、資江、洛清江上游、紅水河支流南丹河、刁江支流車河及柳江支流六漫河等23條河流33個站出現超警戒水位0.07—5.4米的洪水，其中湘江支流萬鄉河出現1958年建站以來實測最大洪水。

另外，一輛從柳州開往武漢的高速列車G436次動車，9日早上9時駛入全州南站時、車廂上方電力引擎疑似雷擊發生爆炸，導致全列緊急停車並停電。目擊者鄒女表示當時看到巨大的火球在眼前窗邊爆開，感受到車廂震動。

據了解，當時火球爆燃，一聲巨響過後，火車頓時停滯不前，乘客們受到不小的驚嚇。萬幸的是，車廂內沒有乘客受傷，不過該趟列車停滯超過兩個小時。