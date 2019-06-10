1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12 聯合新聞網 綜合報導



大陸一名2歲半女童從1歲開始就長時間看手機，導致近視度數已飆破900度，視力難以回復。示意圖／ingimage 分享 facebook

近年來，3C產品的娛樂功能完善，因此許多家長會利用手機或平板播放影片給幼童看，讓他們安分片刻。不過，大陸有一名2歲女童，從1歲起就長時間盯著手機看，後來家長發現她看東西時有皺眉的壞習慣，帶她到診所檢查，才發現女童近視已飆破900度，而且日後還會繼續加深。

根據《新浪新聞》的報導，大陸揚州市婦幼保健院兒童眼耳鼻喉科科長劉琍醫師分享，她近日接觸到一名年僅2歲半的病童小曼，她的爸媽表示，小曼看東西時總是會皺眉頭、瞇眼睛，家人一開始以為只是無傷大雅的壞習慣，但症狀持續了1年都沒改善，甚至有變頻繁的跡象，小曼的父母這才帶女兒到醫院就診。

沒想到，經過驗光檢查之後發現，這名2歲半的女童雙眼近視度數都已超過900度。劉醫師進一步詢問之後才知道，家中長輩對小曼相當溺愛，自她1歲起就常用3C產品當作哄她的手段。由於小曼每一次看手機或平板上的影片時都會特別安靜，家人也就任她長時間盯著。

劉琍醫師表示，過早開始長時間使用3C產品，正是小曼高度近視的主因，遺憾的是，她的近視度數不僅無法逆轉，還可能隨著年齡增長而加深。對此，她建議家長應避免讓3歲以下兒童接觸手機、平板等電子產品，3到6歲的幼童每天使用的時間也不要超過30分鐘，以保護孩子的視力。

醫師也提醒，若家中孩子出現以下症狀，可能是近視的前兆：

1. 喜歡瞇眼睛看東西：長期瞇眼會讓近視度數增加得更快。

2. 經常皺眉：皺眉可以牽扯眼部肌肉，改變眼球形狀以看得更清楚一些。

3. 經常揉眼睛：孩子經常揉眼睛可能代表視力下降了。

4. 頻繁眨眼：近視者由於視線模糊，眼睛容易疲勞，孩子若眼部不舒服，可能就會頻繁地眨眼睛。

5. 看東西離得很近：看東西不自覺地越靠越近，可能是因為視力變差了。

6. 經常拉扯眼角：拉扯眼角可以減少光線散射，讓視力暫時提高，但長期下來會造成散光。

7. 經常歪頭或斜眼看東西：近視的人喜歡歪頭或斜眼看東西，因為這樣可以減少光線散射，視野會較清晰一些。