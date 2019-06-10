親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中遊行
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

全台16縣市大雨特報！ 注意雷擊強陣風及溪水暴漲

隔22天失2親人 馬如龍兒首露面哽咽：爸交代照顧好媽媽

1歲就玩手機 2歲女童近視飆破900度「無法逆轉」

2019-06-10 14:12聯合新聞網 綜合報導

大陸一名2歲半女童從1歲開始就長時間看手機，導致近視度數已飆破900度，視力難以...
大陸一名2歲半女童從1歲開始就長時間看手機，導致近視度數已飆破900度，視力難以回復。示意圖／ingimage
分享

近年來，3C產品的娛樂功能完善，因此許多家長會利用手機或平板播放影片給幼童看，讓他們安分片刻。不過，大陸有一名2歲女童，從1歲起就長時間盯著手機看，後來家長發現她看東西時有皺眉的壞習慣，帶她到診所檢查，才發現女童近視已飆破900度，而且日後還會繼續加深。

根據《新浪新聞》的報導，大陸揚州市婦幼保健院兒童眼耳鼻喉科科長劉琍醫師分享，她近日接觸到一名年僅2歲半的病童小曼，她的爸媽表示，小曼看東西時總是會皺眉頭、瞇眼睛，家人一開始以為只是無傷大雅的壞習慣，但症狀持續了1年都沒改善，甚至有變頻繁的跡象，小曼的父母這才帶女兒到醫院就診。

沒想到，經過驗光檢查之後發現，這名2歲半的女童雙眼近視度數都已超過900度。劉醫師進一步詢問之後才知道，家中長輩對小曼相當溺愛，自她1歲起就常用3C產品當作哄她的手段。由於小曼每一次看手機或平板上的影片時都會特別安靜，家人也就任她長時間盯著。

劉琍醫師表示，過早開始長時間使用3C產品，正是小曼高度近視的主因，遺憾的是，她的近視度數不僅無法逆轉，還可能隨著年齡增長而加深。對此，她建議家長應避免讓3歲以下兒童接觸手機、平板等電子產品，3到6歲的幼童每天使用的時間也不要超過30分鐘，以保護孩子的視力

醫師也提醒，若家中孩子出現以下症狀，可能是近視的前兆：

1. 喜歡瞇眼睛看東西：長期瞇眼會讓近視度數增加得更快。

2. 經常皺眉：皺眉可以牽扯眼部肌肉，改變眼球形狀以看得更清楚一些。

3. 經常揉眼睛：孩子經常揉眼睛可能代表視力下降了。

4. 頻繁眨眼：近視者由於視線模糊，眼睛容易疲勞，孩子若眼部不舒服，可能就會頻繁地眨眼睛。

5. 看東西離得很近：看東西不自覺地越靠越近，可能是因為視力變差了。

6. 經常拉扯眼角：拉扯眼角可以減少光線散射，讓視力暫時提高，但長期下來會造成散光。

7. 經常歪頭或斜眼看東西：近視的人喜歡歪頭或斜眼看東西，因為這樣可以減少光線散射，視野會較清晰一些。

近視視力3C
想要免費獲得 iPad 與 ________ 立即挑戰 ✍

相關新聞

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

壯觀！貴州黃果樹瀑布出現入汛以來最大洪峰

2019-06-08 11:47

涉嚴重違紀違法 新京報前社長戴自更被查

2019-06-10 14:48

工作做到死 港研議是否過勞

2019-06-10 14:20

遼寧鞍山／酥炸蠶蛹 海城餡餅

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／無字雙碑 驚嘆世界第一大玉佛

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／滿族博物館 珍藏皇賜誥命書

2019-06-10 06:55

遼寧鞍山／千山 一座山一尊佛 自然彌勒奇觀

2019-06-10 06:54

泉金航線13年 旅客逾130萬人次

2019-06-10 02:33

德陽5百年傳統 「藥王出駕」10萬人朝聖

2019-06-10 02:32

兩岸書法展在台北 只到明天

2019-06-10 02:32

國際動漫藝術博覽會開幕

2019-06-10 02:32

逾160個非遺項目 亮相淮安

2019-06-10 02:31

上海開通直達布達佩斯航線

2019-06-10 02:31

兩岸微流行／夜上海 追不眠商機

2019-06-10 00:00

兩岸大學生電競賽 正修科大奪冠

2019-06-09 23:57

北京瞭望／中美貿易戰再突變 留意628、71兩個大日子

2019-06-09 23:20

「您辛苦了」安徽高考生跪謝母親 圍觀家長看哭了

2019-06-09 15:58

網友再度目擊！楊振寧緊牽翁帆 站在老人堆裡…秀恩愛

2019-06-09 15:55

中國南海軍演 出動兩艘萬噸巨艦

2019-06-09 15:19

中國高鐵Wi-Fi融合5G 年底完成測試

2019-06-09 13:51

「港女北嫁」10年增1倍 陸媒：因對大陸前景有信心

2019-06-09 10:35

叩拜者不乏官員 「毛主席佛祖殿」遭連夜拆除成廢墟

2019-06-09 10:02

玩遊戲賺錢這麼好康？ 遊戲主播背後辛酸有哪些

2019-06-08 20:47

中國高考作文走愛國風 場外家長紅衣褲加油…全撞衫了

2019-06-08 14:34

考場淹水 江西80名老師為考生搭30米「課桌橋」

2019-06-08 14:32

港女北嫁 30年翻11倍

2019-06-08 14:24

(影音)看過來…香港賭王女收聘禮 6億金銀珠寶堆滿屋

2019-06-08 13:14

千里趕考慘遇暴雨！凌晨1點急調火車接送女考生 網友罵翻了

2019-06-08 11:52

龍舟甩尾大賽 1人閃神全船陪葬…數十萬人全程目睹

2019-06-08 09:00

香江風情／港產黑幫片成真？警署被丟汽油彈

2019-06-08 00:07

大陸千萬人高考！試題走愛國風 試場外一片紅

2019-06-07 23:55

屯門公園大媽歌舞團貼身阿伯熱舞片段瘋傳 網民斥離譜

2019-06-07 22:28

多個財經類自媒體帳號被封 微信已搜索不到

2019-06-07 20:27

大陸高考今天登場 時隔十年重回千萬考生

2019-06-07 17:02

中國高考登場 考生最討厭聽到別人問這句話！

2019-06-07 16:30

歐巴馬最愛漢堡店 香港灣仔吃得到最原汁滋味

2019-06-03 09:08

科學家找到「天使粒子」 楊振寧：必獲諾獎

2017-07-21 11:57
看更多

熱門文章

香港反送中運動 韓國瑜發表「三個不容懷疑的決心」

2019-06-10 12:13

香港逃犯條例藏隱憂 各方爭議一次看懂

2019-06-09 18:40

香港反送中大遊行號稱百萬人參加 照片影片很驚人

2019-06-09 22:34

中國熱傳諷習文章：全國最大的小學生 該下課了

2019-06-09 17:43

復育太成功？「中華神獸」愈來愈多雄性親密關係 專家傻眼

2019-06-10 11:00

反修逃犯條例 百萬港人遊行寫歷史

2019-06-09 23:53

香港反送中遊行聲勢浩大 要求停止修法

2019-06-09 17:06

香港反送中遊行聲勢浩大 前端抵終點後端未出發

2019-06-09 18:48

香港「反送中」示威者與警員衝突 約百人被捕

2019-06-10 04:48

回應反送中遊行 林鄭月娥提四點工作盼解疑慮

2019-06-10 12:34

推文粗鄙批評林志玲惹眾怒 新浪財經編輯被開除

2019-06-10 09:08

香港民眾團結反送中 救孩子比賺錢重要

2019-06-09 22:16

外媒看「反送中」：97年後最大規模示威 挑戰中國掌控

2019-06-10 13:00

港警今晨六時完成清場 稱昨晚制伏逾200人

2019-06-10 10:34

香港「反送中」示威 部分抗議者在立法會與警爆衝突

2019-06-10 03:12

香港反送中遊行 警方：15.3萬人參加

2019-06-09 20:00

陸高考河南考生長褲有金屬拉鍊被攔下 拒換褲轉身離開

2019-06-09 18:14

港人為何反送中？呂秋遠用《九品芝麻官》談其中關鍵

2019-06-10 10:46

反送中遊行到底多少人？民陣說103萬、港警說24萬

2019-06-10 10:21

「反送中」遊行衝突 蘇貞昌：台灣不能步香港後塵

2019-06-10 09:14

聲援港民遊行 陸委會籲港府：勿開啟萬惡「送中」大門

2019-06-09 20:26

香港反送中遊行人數多 警方要求提早出發

2019-06-09 15:20

烈日下白衫軍 一群年輕的臉

2019-06-09 23:55

反送中遊行港媒大幅報導 立場不同角度迥異

2019-06-09 22:18

逾百萬人參加香港反送中遊行 各大外媒關注

2019-06-09 23:58

北京瞭望／中美貿易戰再突變 留意628、71兩個大日子

2019-06-09 23:20

林鄭月娥11時見媒體 料回應反送中大遊行

2019-06-10 10:36

湖北業主35萬買車位踩地雷 三角形面積僅容得下單車　

2019-06-09 18:24

人民幣債券 打入歐元區國家

2019-06-10 00:20

美國財長米努勤會晤易綱：雙方坦誠討論貿易問題

2019-06-09 16:42

網友再度目擊！楊振寧緊牽翁帆 站在老人堆裡…秀恩愛

2019-06-09 15:55

香港反送中遊行 BBC：主權移交後最大示威活動

2019-06-10 10:43

反送中逾百萬人示威 紐時：北京鐵腕令香港焦慮

2019-06-10 10:43

港區政協委員劉兆佳：遊行有外力因素 北京不會讓步

2019-06-10 09:43

Kolas：台灣是我們國家 絕不做下一個香港

2019-06-10 12:24

香港反送中 朱立倫：台灣從未將一國兩制當選項

2019-06-10 10:54

朱立倫挺反送中：今天不可以是另一個六四

2019-06-10 11:01

港府回應大遊行：逃犯條例 如期審議

2019-06-09 23:59

香港反送中遊行 歐盟曾示警一國兩制壓力增

2019-06-09 20:45

香港反送中大遊行 中國防火長城止不住討論

2019-06-10 12:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top