國際動漫藝術博覽會開幕

2019-06-10 02:32 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十五屆中國（長春）國際動漫藝術博覽會7日至11日在長春展出，各種動漫角色的漫迷湧進場內參與活動。 中新社 分享 facebook 中國北方規模最大的國際動漫展會—中國(長春)國際動漫藝術博覽會7日至11日展出，2019ChinaJoy超級聯賽東北賽區晉級賽、優秀國產動畫作品原畫展、動漫產業及動漫衍生產品展示展銷等活動相繼開展。

本屆博覽會以「無界動漫．共享精采」為主題。主辦方稱，15年來，該博覽會集聚了大量動漫方面的資源，已成為東北地區數字文化創意產業發展的重要平台和載體。

今年國產動漫不僅展位較往年有所增加，且身著中國風服裝的Cosplay（指利用服裝等道具扮演動漫作品中角色）愛好者也隨處可見。

「這和這些年我們更自信，國漫越做越好有直接的關係」。21歲的Cosplay愛好者陳新怡玩Cosplay近10年，她坦言當初也是從扮演日漫人物開始的，只不過現在更喜歡國漫。

本屆博覽會活動部部長張湲表示，國漫的崛起具有巨大的產業效應，本次博覽會設置了多個國漫展區，展出當前流行的國漫作品。

動漫產業及動漫衍生產品展示展銷是動漫博覽會主要活動之一。來自廣州、南京、上海、杭州等地的動漫衍生系列產品深受動漫迷的歡迎。本屆博覽會展出期間還將舉辦品牌賽事活動、優秀原創動畫推廣、科技互動體驗、動漫展覽交易、動漫相關體驗活動五個板塊共計30餘項活動。