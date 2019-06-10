逾160個非遺項目 亮相淮安

2019-06-10 02:31 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二屆中國（淮安）大運河文化帶城市非遺展暨2019年「文化和自然遺產日」江蘇省主場活動日前在江蘇淮安舉行。來自大運河沿線的京、津、冀、魯、豫、蘇、皖、浙8省市的160餘個省級以上非遺項目集中亮相。

新華社報導，本次非遺展活動地點設在淮安大劇院和淮安市美術館。開幕式上，仇橋雜技、建湖雜技同台演出，肩上芭蕾《夢幻之戀》、蹬鼓《丫丫戲鼓》、輕蹬傘《春暖花開》等眾多精采的雜技節目給觀眾帶來一場視覺盛宴。

非遺展恰逢端午假期，前往淮安市美術館參觀的市民絡繹不絕。景泰藍、料器、內畫鼻煙壺、楊柳青木版年畫、唐三彩、寧波泥金彩漆、樂清黃楊木雕等大運河沿線城市的非遺精品項目令人流連忘返。桂發祥十八街麻花、河間驢肉火燒、德州扒雞、符離集燒雞、富春茶點等特色美食更是讓觀眾領略到了「舌尖上的運河味道」。

本次非遺展由江蘇省文化和旅遊廳、淮安市人民政府主辦。除開幕式外，非遺展還將舉辦雜技專場展演、運河奇珍展示展銷、匠心傳承互動體驗、名師競技工藝競賽、美食盛宴美食展銷等活動，進一步凸顯非物質文化遺產與人、物、藝、境的密切關係，廣大市民可近距離感受運河文化的魅力與丰采。

近年來，為更好地保護、傳承、利用好大運河沿線文化資源，淮安圍繞「文史一脈相承、生態一道整治、產業一線鏈接」的思路，不斷加強非物質文化遺產保護與傳承。截至目前，淮安共有6個非遺項目進入國家級名錄。