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德陽5百年傳統 「藥王出駕」10萬人朝聖

2019-06-10 02:32聯合報 大陸特派員王玉燕／綜合報導

「藥王」巡遊，浩浩蕩蕩，呈現熱鬧繁榮的景象。 圖／本報四川德陽傳真
「藥王」巡遊，浩浩蕩蕩，呈現熱鬧繁榮的景象。 圖／本報四川德陽傳真
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每年農曆四月二十八，是藥王孫思邈的誕辰日。當天，位於四川德陽什邡市的師古鎮舉行藥王會，重現古老的「藥王」巡遊活動。

孫思邈是古代著名的醫藥學家，其醫學巨著「千金方」是歷史上第一部臨床醫學百科全書，被後人尊稱為「藥王」。自明末「湖廣填四川」以來，來自湖廣江西等客家人士，逐漸落籍師古鎮，先後建有五樓十館及各種神廟家祠。

師古鎮藥王廟始建於明朝，距今已有500餘年歷史，占地30餘畝，規模宏大，每年農曆四月二十八都要舉行「藥王出駕」巡遊祭祀大型聖會，歷代傳承，保留至今。

6月1日當天上午8點，經過祭祀程式後，孫思邈神像被大家用轎抬出藥王廟，沿師古鎮主要街道進行巡遊。

巡遊隊伍包含大鼓隊、獅燈隊、道家音樂隊、龍燈隊、軍樂隊、花燈隊等。伴隨著喜樂聲，一路浩浩蕩蕩，龍獅齊舞，呈現出熱鬧繁榮的景象。巡遊所到之處，是絡繹不絕的人流，人們在體驗傳統民俗的同時，感受獨特的藥王養生文化。

據悉，每年農曆四月廿八，師古鎮都要舉行「藥王出駕」巡遊祭祀大型盛會。「藥王出駕」巡遊祭祀，誦經祈福，保佑家國興泰、社會和諧。每到這一天，都有近10萬人次赴會，朝拜藥王，祈福健康。「藥王」巡遊結束後，當地還舉行了名老中醫大型義診、傳統文化表演活動。

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