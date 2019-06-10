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泉金航線13年 旅客逾130萬人次

2019-06-10 02:33聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸第三條對台海上直航客運航線—泉（州）金（門）航線，自2006年6月8日開通至今已13年。福建泉州海事部門8日披露，13年來，泉金航線安全運營2.8萬航次，運送兩岸旅客逾130萬人次，成為兩岸人員往來和經貿文化交流便捷的一條黃金水道。

中新社報導，泉金航線目前由大陸籍客輪「八方」輪和台灣籍客輪「百麗」輪聯合運營，每日往返8個航班，即每天8時30分、9時50分、15時10分、16時20分從金門開往泉州；8時30分、9時50分、11時10分、16時40分從泉州開往金門。此外，每逢周四、周日加開13時40分金門開往泉州和15時泉州開往金門兩個航班。

泉州石井港與金門島相距僅6.5海里，泉金航線總航程僅需1小時左右。2006年開通時，泉金航線全年運送旅客僅1.5萬人次；而到了2018年，該航線全年運送旅客量突破16萬人次，愈來愈多兩岸旅客選擇通過航程短、服務好、價格適中的泉金航線往來兩岸。

泉州海事部門相關負責人指出，泉州石井港區自泉金航線開通以來，已逐漸成為泉州對台交流合作的前沿窗口；在他們的守護下，泉金航線已13年零事故安全運營。

13年來，泉州海事部門通過水上安全現場執法和巡航巡查聯合執法行動，有效改善泉金航線通航水域違章航行、錨泊、作業船舶及其他違章固定水上設施的礙航現狀，整頓和規範主航道及附近水域通航秩序，確保了泉金航線安全暢通。

航線金門福建
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