遼寧鞍山／千山 一座山一尊佛 自然彌勒奇觀

2019-06-10 06:54 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 /遼寧鞍山報導



大佛寺主體建築龍華堂，牆面上鐫刻天成彌勒道場。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 地處遼東半島中部的鞍山市，是遼寧第三大城市，蘊藏豐富玉石，素有「玉都」之稱。鞍山歷史文化底蘊深厚，擁有多姿多彩的滿族文化，旅遊深具特色；岫岩縣是大陸最大玉石產地和玉雕工藝品集散地，名勝千山自然天成的彌勒大佛，名播海內外。

千山位於鞍山市東南方，屬於長白山支脈，素有「東北明珠」之稱。山峰總數為999座，近千，故名「千山」，又名「千朵蓮花山」。在入山正門，即可看到「南海八千路，遼東第一山」兩行霸氣十足的大字。

千山以奇峰、岩松、古廟、梨花組成四大景觀，近千座狀似蓮花的奇峰，讓千山享譽「雖無五嶽之雄峻，卻有千峰之秀美」。清代詩人姚元稱其「欲向青天數花朵，九百九十九芙蓉」，民眾流傳「識得關東千山秀，不看五嶽也無悔」。著名景點包括彌勒大佛，仙人台，天上天景區，龍泉寺。

「釋迦如來舍利法堂」珍藏佛祖舍利 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 千山主峰仙人台，海拔708.5公尺，位於南部田園景區，適合觀看日出。峰上有八仙石像和石製棋盤，相傳仙人乘鶴歸來，在台上對弈而得名。遊客來到千山，若只有一天旅遊時間，首選不在主峰，而是位於北部核心景區的「千山彌勒大佛」。

要到彌勒大佛，會先經過「千山大佛寺」。寺始建於唐代，清嘉慶重修。廣場中間一個立體佛字，是北京著名書法家沈默設計，高6.9公尺，取佛教吉祥數字。佛字是景區標誌性建築，遊客可先在這留影。從佛字前的廣場往上看，是大佛寺的主體建築龍華堂，牆面上鐫刻天成彌勒道場；廣場旁的「釋迦如來舍利法堂」，珍藏12枚佛祖舍利。

從大佛寺到彌勒大佛有兩條路，可由立體佛字後山往上爬1369階梯，約40分鐘；或是順著主要路往上，坐3分半鐘、300公尺距離的纜車，再爬133台階即可到達。纜車不直接到大佛，主因是尊重佛比人高。

一座佛成一座山。千山彌勒大佛是自然造化的特大石佛，珍貴之處在於渾然天成，不用人工雕鑿，整座大佛就是一座高聳的山峰。佛高70公尺，體寬46公尺，4.8公尺的左耳垂肩。頭身比為1比7，光亮圓頭約三層樓高，佛頭長受日照，卻能長青苔，稱佛面天成，長滿綠苔的濃眉之下，藏著大眼。大佛左手分開放在膝蓋上，右手握拳壓在右腿上，肩上背著布袋。若遇下雨，雨水在其胸前形成佛珠。在大佛腹部中央，有一個高2公尺、寬1.2公尺的橢園型空洞，其邊緣長著棵小松樹，從遠處看去，宛如一叢長毛掩蓋著肚臍眼。

觀大佛最佳視點，是透過彌勒寶殿窗戶往外看，寶殿內無主佛，在大陸僅有此一處，其因在於窗容佛，佛入窗。寶殿內不能拍照，遊客可走到殿外，順著殿內看大佛的角度，如此不必透過窗上玻璃，即可親眼目睹彌勒大佛。最佳賞佛的時間，是春天梨花開與冬天雪景。