遼寧鞍山／滿族博物館 珍藏皇賜誥命書

2019-06-10 06:55 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧鞍山報導



岫岩滿族博物館，是大陸第一座滿族博物館。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 後宮甄嬛傳、延禧攻略、如懿傳紅遍兩岸的清宮劇，令人對滿族充滿好奇。滿族全稱是滿洲族，主要分布在大陸東北與華北，而居住在遼寧的人口最多。鞍山的岫岩滿族博物館，是大陸第一座滿族博物館，藏有3000多件滿族文物。

博物館分為兩層、六個展廳，一層是滿族源流廳，主要以介紹滿族源流的圖片為主；二樓是實物展出，包括滿族習俗廳、滿族服飾廳、滿族民間文化藝術廳、岫岩出土文物廳、滿族傳世文物廳，每個展廳的陳列物品都別具一格。

藏品中最珍貴的，是傳世文物廳內所珍藏清乾隆年間的「奉天誥命書」長卷，為清廷頒賜爵位的詔令。此絲織長卷高33公分，長308公分，採用緙絲工藝製成，歷經逾250年，依舊保存完好。卷上均勻分布如意雲紋，左為滿文，右側為楷書漢文，蓋有制誥之寶朱紅方印。

據「岫岩縣誌」記載，此奉天誥命有段佳話。乾隆16年間，滿洲正白旗張武泰，時任馬甲，陪同皇帝打獵時，突遇兩頭猛虎急襲。他先用火槍打死一頭老虎，另一頭虎非但沒被嚇跑，反而張牙舞爪飛撲而來。張武泰以身護駕，來不及開第二槍，只能緊握槍桿猛刺老虎咽喉，直到虎斃氣絕。乾隆皇感謝其英勇，嘉獎為錦州副都統，封其父為賢政大夫，封其母閆氏為夫人。

滿族博物館珍藏的清乾隆年間的「奉天誥命書」 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook

記者來到二樓，首先看到的是滿族民居，最明顯特徵是「口袋房、萬字坑、煙囪立在地面上」。環室三面火炕，稱為「萬字坑」，南、北為大炕，西面為窄炕，下通煙道；「窗戶紙糊在外、姑娘叼著大煙袋、養個孩子吊起來」的民俗，在這裡得到體現。嬰兒睡搖車是滿族人老習慣，與早期漁獵生活有關。在茫茫林海雪原間，將嬰兒放置在地上，潮濕且危險；高高地將搖籃吊起，育兒、家務全不耽誤。

「枕頭頂」，是極具滿族特色的生活裝飾用品。起初每家人都枕在一棵圓木上，為防止圓木滾動，把著炕的一面砍平，枕面修光。後來生活改善，將木枕換成繭絲布枕頭，但其形狀仍是木枕式長方形，用蠶籽殼裝枕頭。自從有了布枕頭開始，滿族婦女就繡起枕頭頂了。