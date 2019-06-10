遼寧鞍山／酥炸蠶蛹 海城餡餅

2019-06-10 06:55 聯合報 大陸特派員 聯合報 大陸特派員 王玉燕 ／遼寧鞍山報導



東北小吃蠶蛹，口感綿密細緻。 特派員王玉燕／攝影 分享 facebook 鞍山美食小吃多，蠶蛹、海城餡餅是當地人舌尖上的美味。

鞍山盛產蠶蛹。蠶蛹也叫「小蜂兒」，當地人視為具有高蛋白的營養品。蠶蛹吃法不少，蒸煮入宴，已有1400多年的歷史；可以爆炒，也可以油炸，還可以去皮煮粥。

炸蠶蛹做法不難，先將蠶蛹挑洗乾淨，炒鍋放入植物油，燒熱，蠶蛹放進去炸；再倒出多餘的油，稍留底油，加熱後炒蔥、薑、蒜、鹽等調料即成。

在鞍山，很多餐廳都有蠶蛹，民眾當成零嘴來吃。吃蠶蛹還有竅門，因為黑色的皮不能吃，但不能用手剝皮，而是將整隻蠶蛹含在嘴裡，將皮吐出；肉裡有黑色細小硬物，鞍山人說是蠶蛹的心，黑色蠶心不能吃，吃的時候用舌尖去找，再吐出。

大陸各地有很多著名餡餅，而在東北的遼寧，以海城餡餅最有名。鞍山人很愛吃海城餡餅，幾乎每一餐都吃它。

海城餡餅，又稱「海城牛莊餡餅」，為北方佳餚，在北方人傳統美食中占有極重要地位。海城餡餅歷史悠久，源於清末，以溫水和麵，選豬、牛肉為鴛鴦餡，加入香料十餘種。還有蔬菜餡，隨著季節變化，選豆芽、韭菜、黃瓜、青椒、南瓜、芹菜、白菜等配製，使餅餡葷素相配，濃淡相宜。高檔品以魚翅、海參、大蝦、干貝、雞肉調餡，味道更是鮮美無比。

海城餡餅具體做法是：麵粉、肥瘦相間的豬肉、牛肉、若干香料、精鹽、味精、海米水、薑末、蔥花、芝麻油、青菜各適量。麵粉加溫水調成很軟的麵團，揉勻；取香料加水上鍋熬成汁，濾去渣備用；豬肉、牛肉一起剁成茸，加入香料水、海米水、精鹽、味精、薑末攪打至起勁，再加蔥花、青菜末、芝麻油調勻成餡；麵團擀成麵皮，包入適量肉餡，按壓成直徑約12公分、邊薄中間稍厚的圓餅，放入舖有一層油的平底鍋中，煎成兩面紅黃色熟透即成。