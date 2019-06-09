「您辛苦了」安徽高考生跪謝母親 圍觀家長看哭了

2019-06-09 15:58 世界日報 中國新聞組／北京9日電



中國高考最後一場考試8日下午結束，安徽合肥十中考點大門外出現高考生跪謝母親，「媽，謝謝您，這些年您辛苦了」，母親見狀，雙手抱住兒子的頭，哭了出來。這一幕剛好被攝影愛好者焦帥拍下來，「很多女家長直接哭了。我也是哭著拍完視頻的，真的很感人。」

紅星新聞報導，焦帥住在合肥十中附近，這幾年都會到合肥十中拍下走出考點的孩子們的表情。當天5時許英語考試結束，考生陸續走出考場，一位身著黃色T恤的高個小伙從大門走出，臉露微笑、步伐輕盈，他徑直走向人群，母親衝著他說了句，「結束了」。

小伙回，「媽，我有話和你講」。這位母親還沒來得及反應，他突然跪了下去，高聲說，「媽，謝謝您，這些年您辛苦了」。母親見狀，雙手抱住兒子的頭，哭了出來。

焦帥說，小伙還沒出來前，他的父母排在最前面，當時母親還催促父親，一定要拍照，這是孩子最後一場考試，要記錄下來。孩子的爸爸數得很清楚，兒子是第五個走出考場的。

焦帥回憶，當時小伙走到媽媽身前，突然跪了下來，說完那句「媽，謝謝您，這些年您辛苦了」，母親瞬間把兒子抱住，哭了起來。之後，父母扶起男孩，三人離開現場。

「很多女家長直接哭了。我也是哭著拍完視頻的，真的很感人」，焦帥轉述，周圍人說，孩子太懂事了，他離開的時候，有幾個媽媽拍著孩子的肩膀說，孩子你真懂事。