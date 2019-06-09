網友再度目擊！楊振寧緊牽翁帆 站在老人堆裡…秀恩愛

2019-06-09 15:55 世界日報 中國新聞組╱北京9日電



有網友8日在中國油畫院偶遇物理學家楊振寧和他的太太翁帆。當時二人似乎是站在台階上與眾人一起拍大合照，身邊圍繞一群看起來歲數不小的老人家，看來應該是剛參加完某個活動。

騰訊報導，97歲的楊振寧看起來依然是精神矍鑠，而且與太太翁帆還是那麼恩愛。他在大合照時右手拄著拐杖，左手也不忘與翁帆十指緊扣，甜蜜的相處模式不比年輕情侶遜色。

長髮披肩的翁帆身穿黃白短袖連衣裙，看起來一如既往的散發著知性美，不過體態比前幾年變得豐腴不少。楊振寧緊緊牽著她的手，眼望前方笑得一臉滿足，而翁帆不知為何神態有點嚴肅。

據報導，二人近年經常結伴出沒各種藝術場所，像博物館、劇院、藝術拍賣會等，儼然一對神仙眷侶。網友每次偶遇這對夫妻都能拍到他們緊緊牽著對方不願分開的照片。

日前，有烤肉店店員上傳與楊振寧的合照，照片中缺少了翁帆，網友都覺得很不習慣，留言問翁帆在哪？可見外界早已接受楊振寧與翁帆這對恩愛夫妻的「連體嬰」模式。

另據北京時間報導，楊振寧當年以82歲的高齡迎娶28歲的翁帆，楊振寧也曾說過，翁帆是上帝賜予他的最後一份禮物。這對「老少戀」的代表，97歲的楊振寧和43歲嬌妻翁帆，兩人相差54歲之多，牽手走到一起，頻頻地在廣大群眾眼前秀恩愛。