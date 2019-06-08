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玩遊戲賺錢這麼好康？ 遊戲主播背後辛酸有哪些

2019-06-08 20:47香港01 記者何安／綜合報導

數據顯示，去年大陸電競産業規模已經超過912億元人民幣，電競用戶規模達到了4.2...
數據顯示，去年大陸電競産業規模已經超過912億元人民幣，電競用戶規模達到了4.28億人。 圖／取自視覺中國
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近年來電子競技等新興產業發展迅速，繼大陸高校推出電競專業後，電子競技員和電子競技運營師也被人社部列入新職業名單，「返工打機」變得名正言順。

值得注意是，有研究報道顯示，大陸電競行業的蓬勃發展，遊戲直播平台起到了不可替代的聯結作用。究竟睇人打機有甚麼樂趣？「日進鬥金」的遊戲主播，其光鮮亮麗的背後有哪些不為人知的艱辛？遊戲直播行業火熱過後，大陸直播平台正面臨哪些增長困境？

遊戲直播成電競產業鏈重要一環

《2018年中國遊戲產業報告》顯示，2018年中國遊戲使用者規模達6.26億人，而電競用戶規模達到了4.28億人。強大的遊戲群體加上近年飛速崛起的直播產業，衍生出來了遊戲主播的大熱職業。

曾幾何時，遊戲的熱度主要依靠玩家間的口碑傳播從而獲得緩慢提升；而現在，通過直播平台和遊戲主播的帶動，往往可以使遊戲在短期內獲得巨大且持久的聲量。

俗稱「食雞」的《絕地求生》（PUBG）正是在各大直播平台爆紅後，迅速在玩家之間廣泛傳播。直至今日，PUBG和騰訊「河蟹版」的《和平精英》仍是各大平台最主要的直播內容之一。而在「直播光環」的加持之下，該遊戲也成為Steam平台銷量最高的PC遊戲。

另一方面，根據大陸市場調查公司「艾瑞諮詢」近期發布的《2019年中國電子競技行業研究報告》，直播平台是用戶關注電競俱樂部與職業選手最主要的管道，佔比高達80%。可以說，遊戲直播已經成為整個電競生態圈中的重要紐帶。

遊戲主播的「光鮮」與「艱辛」

粉絲願意真金白銀「打賞」的主播，不少人自然賺到盆滿缽滿。數據顯示，長期位居直播平台虎牙《和平精英》人氣榜第一的深圳95後遊戲主播「不求人」（真名：游鵬），過去一個月直播打賞收入超過80萬元，他甚至單日收到打賞收入85萬元（人民幣，下同）。而除直播外，游鵬也會定期在微博發Vlog，還會接商業代言。有工作人員指出，游鵬的代言能力堪比二三線明星。

值得留意的是，雖然大陸遊戲主播很多，但真正的明星主播卻很少，據直播和短視頻資料平台小葫蘆的統計，全中國遊戲主播超過300萬人，但其中95%月均禮物收入不足500元，月均禮物收入超過5000元的主播佔比只有1.3%，只有0.2%主播（約5000人）月均禮物收入超過5萬元。

長期位居直播平台虎牙《和平精英》人氣榜第一的深圳95後遊戲主播「不求人」，原名遊...
長期位居直播平台虎牙《和平精英》人氣榜第一的深圳95後遊戲主播「不求人」，原名遊鵬。圖／取自微信號：深圳大件事
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另外還有數據顯示，2019年5月人氣排名前20的主播，日均直播時間幾乎都在300分鐘（約5小時）以上，其中不乏如游鵬這種日均直播時間超越400分鐘（約7小時）的「勤奮主播」。大部分一線主播的直播時間都在晚上，少量選擇在下午和深夜。一線主播的作息也往往晝夜顛倒。

事實上，游鵬每天直播結束後工作也還沒結束，他還要和隊友討論遊戲技術、同編導複盤直播表現，每天入睡都已經是深夜。至早上，游鵬要健身、和編導討論節目內容、訓練遊戲技術，有時還有接受採訪、拍Vlog等工作。不過即使工作再多，游鵬也要在每天下午5點準時開始直播。「他們都在等著我去直播間，所以我不去，心裏就會忐忑。」

不過一旦身體長期透支，有的遊戲主播甚至為此付出生命的代價。前年11月，年僅20歲的《王者榮耀》直播主播、有「國服第一輔助」之稱的「孤王」，晝夜顛倒的生活持續了4個多月後，懷疑因過勞猝死，令人惋惜。

部分主播的焦慮還來源於人氣下滑的潛在危機，「直播3個小時，背後要準備6個小時，還要不停地學習新技能。新人不斷地加入，老人就面臨壓力，隨時會被淘汰。」

大陸遊戲直播平台的困境

分析指，現時明星主播都集中在虎牙、鬥魚兩家直播平台，強者愈強的馬太效應明顯，強大的平台可以重金禮聘更有人氣的主播，而這些主播又要為平台帶來更多用戶，進入良性循環。相反，二線的直播平台則因人氣主播的流失，漸漸被邊緣化。

但也有觀察認為，直播風口的盛況已經過去三年，資本逐漸趨冷，流量和用戶增長遭遇瓶頸，網易薄荷、全民直播黯然倒閉，熊貓TV破產，再加上虎牙和映客的股價走勢，可以看到自2018年下半年開始，直播行業呈現下行趨勢。加上以抖音、快手為首的短視頻平台已經興起，給直播行業造成了極大的衝擊。綜合來看，遊戲直播行業未來前景似乎不太明朗。

「看主播」型直播：遊戲為輔、唱歌跳舞為主，標準模式是「美女+打遊戲+才藝展示」。...
「看主播」型直播：遊戲為輔、唱歌跳舞為主，標準模式是「美女+打遊戲+才藝展示」。圖為鬥魚直播平台「一姐」馮提莫。 圖／取自視覺中國
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「看遊戲」型直播：看的是體驗感和陪伴。最流行的、最冷的、最暴力的、最新奇的遊戲，...
「看遊戲」型直播：看的是體驗感和陪伴。最流行的、最冷的、最暴力的、最新奇的遊戲，遊戲主播都會幫你親身測試一遍。網絡圖片
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延伸閱讀：

「睇人打機」成就億元生意　 鬥魚吸金靠「挖角」明星主播

社科院調查：內地大學生平均每日打機2小時　近4成關注網紅

文章授權轉載自《香港01》

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