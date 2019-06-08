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港女北嫁 30年翻11倍

2019-06-08 14:24聯合報 記者戴瑞芬╱即時報導

香港年輕人到大陸求學和工作逐年上升，使得陸港跨境婚姻也出現質變，從最早「香港男娶大陸女」，近年來，「香港女嫁大陸男」比例不斷上升，30年來「港女北嫁」翻漲11倍。

鳳凰網報導，香港統計處調查，在上世紀80年代大約每20對跨境結婚的人中，僅有1對是香港女性嫁大陸男性。到了1997年，港女嫁大陸男的比例仍不足10%。但2007年起比例上升至每5對中就有1對， 2017年港女北嫁已經比2007年多了一倍。

這也意味，陸港跨境婚姻的主流趨勢已經翻轉，30年來「港女北嫁」成長了11倍。

香港特區政府勞工及福利局局長羅致光指出，80年代跨境婚姻主要是香港人先領取無結婚記錄證明書，再回大陸結婚，其中超過95%是男性，其後絕大部分家庭都在香港團聚。

羅致光表示，2003年是一個分水嶺，自此之後大部分跨境婚姻都在香港註冊。而近年在香港註冊的婚姻，有1/3是跨境婚姻。

香港女性與大陸男性結婚的比例近年來不斷上升，羅致光指出，若以在香港註冊的婚姻計算，2017年的跨境婚姻中，三成是香港女性與大陸男性結婚，預估未來十年間選擇跨境婚姻的香港男性和女性比例會大致相等。

香港非營利機構集思會行政總裁黎黃靄玲指出，香港女性認識大陸男性有多種途徑，有不少個案是上學時相識相戀，大陸學生到香港上大學的人數逐年上升，與香港學生近年赴大陸上學的人數相若，互聯網平台也推動了兩地男女的聯繫。

據香港一家婚戀活動公司創辦人分析，一方面有更多香港女性前往大陸工作，增加了與大陸男性相識的機會，另一方面隨著大陸經濟發展，大陸男性經濟能力增強。「港女北嫁」的趨勢未來可能會一直持續。

電影《春嬌與志明》講述的是香港女和大陸男的愛情。取自鳳凰網
電影《春嬌與志明》講述的是香港女和大陸男的愛情。取自鳳凰網
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香港婚姻結婚
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