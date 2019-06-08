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中國高考作文走愛國風 場外家長紅衣褲加油…全撞衫了

2019-06-08 14:34世界日報 特派記者賴錦宏／北京8日電

中國高等院校入學考試昨天登場，今年有1031萬人應考，再次突破千萬大關。今年的語文作文考題突出「中國味」和傳統中國文化，且緊貼時事，如五四運動100周年、建政70周年，要學生思考國家認同和文化傳承。

昨天第一場的考試科目是語文。全國一卷是「熱愛勞動，從我做起」；全國三卷是「最後一堂課，老師說：你們再看看書，我再看看你們」；北京卷以「文明的韌性」為題，寫一篇議論文，可從中國的歷史變遷、思想文化、語言文字、文學藝術、社會生活及中國人的品格。另一題則是「色彩」從紀念五四運動100周年，慶祝建政70周年，會用哪種顏色表達感受與認識。

上海卷則是「傾聽了不同國家的音樂，接觸了不同風格的異域音調，我由此對音樂的中國味有了更深刻的感受」談談思考和感悟；江蘇卷是試論「物各有性，水至淡，鹽得味。水加水還是水，鹽加鹽還是鹽。酸甜苦辣鹹，五味調和，共存相生，百味紛呈。物如此，事猶是，人亦然」。

北大教授張頤武表示，今年的作文題可以分為兩部分。一部分是和現在社會議題相關聯的，如愛國主題，出現較多，也是切合時代的要求。如全國二卷、北京卷、天津卷、上海卷等都是這個類型。上海卷的從音樂看「中國味」和北京卷二題的從色彩看國家認同，兩個都有另闢蹊徑的意味，應和時代的主題的同時，也有自己獨特的角度，上海卷聯想空間更豐富，出的角度更好些。

張頤武表示，上海卷的好處在於把對中華民族的情感和文化認同融在具體的音樂的探討中，需要對這有一定的發揮，才能扣住題目，準備也不太容易。可以說讓不同水準的學生都有發揮的空間。觀念正確只是前提，如何讓題目出得真能考出學生的水準其實是重要的。

教育部負責人表示，今年試題以德育為魂，積極回應時代重大主題，展現五四運動百年來中國青年的愛國精神和接續奮鬥，突出建政70年來的輝煌成就，發掘新時代立德樹人的深刻內涵。

昨天各地都有為考生加油打氣的家長和老師，上外附中學生自發組成了一個隊伍，身著「考的全會，蒙的全對！」黑白制服為考生加油打氣。還有不少學生家長與老師們穿了紅衣紅褲給考生加油。有網友稱，「今天全國的高三家長都撞衫了」。一名學生家長穿了一身紅裙抹著正紅色口紅，想給孩子一個「開門紅」。

北京人民大學附屬中學外，許多人為考生打氣。（路透）
北京人民大學附屬中學外，許多人為考生打氣。（路透）
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南京雨花台中學老師身著紅色旗袍列隊為考生加油。 (中新社)
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