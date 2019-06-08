(影音)看過來…香港賭王女收聘禮 6億金銀珠寶堆滿屋

2019-06-08 13:14 世界日報 香港新聞組╱香港8日電



賭王何鴻燊四房長女何超盈今年3月宣布雙喜臨門，除了公開哈佛學霸未婚夫Thomas Xin（辛奇隆）的求婚片段稱二人去年9月已祕密訂婚外，更證實自己當時已懷孕3個月的消息！雖然何超盈曾向媒體透露因媽媽說今年盲年，所以提議她明年結婚。但何猷君、才子陶傑、莊思敏和莊思明等人就在昨日公開何超盈「過大禮」的照片，全部聘禮合計共價值高達6億港幣(約7683萬美元)，奢華程度令人咋舌，被稱有如日本皇室嫁女。

香港01報導，貴為賭王千金的何超盈依傳統習俗過大禮，排場奢華，滿屋金銀珠寶，據知更有舞獅助慶，豪氣沖天！照片中，除了有名貴鮑參翅肚外，還有八對分量十足的龍鳳鐲，以及超搶眼的金豬牌加上不少鑽石飾品。有報導指，何超盈外婆送上六層金豬牌給外孫女，而四太飲茶時更不忘訓示超盈：「有自己家庭啦，要豬仔一竇竇，你密密生，我密密湊。」隨後就送上大串龍鳳鐲，何超盈即眼濕濕，而四太更代表賭王派大利巿。據悉，男方這邊贈送了價值5億港幣（約6402萬美元）的獨立別墅。

何超盈的弟弟何猷君在微博寫道：「嫁出去了 真的要嫁出去了！又不捨得又為她高興！媽媽喝完那杯茶之後你就是辛太了！以後要好好孝敬你的老爺奶奶，記得多回來看看我們，要身體健康！三年抱兩！兒孫滿堂！祝你和姐夫白頭到老，新婚快樂！」，相當令人感動！

何超盈訂婚甜蜜親吻老公辛奇隆。(取材自何猷君Instagram) 分享 facebook