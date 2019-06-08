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千里趕考慘遇暴雨！凌晨1點急調火車接送女考生 網友罵翻了

2019-06-08 11:52香港01 記者彭琤琳／報導

大陸高考昨天（7日）起舉行，學生趕考的相關新聞依然受關注，其中最誇張就是浙江女考生小泮（化名）近15小時的千里趕考之路。

浙江女考生小泮近15小時的千里趕考之路。 圖擷自bilibili
浙江女考生小泮近15小時的千里趕考之路。 圖擷自bilibili
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綜合大陸媒體報導，小泮前天（6日）下午5時左右乘坐火車從浙江義烏出發，原定7日早上5時到達湖北武昌站，隨後趕往孝感考試。但7日凌晨12點左右，因為遇上暴雨，小泮搭乘的列車在浙江江山火車站滯留。

江山火車站工作人員其後接到求助電話，得知小泮滯留在該站的列車上，立即安排原本不經衢州站的Z47列車，於凌晨1時左右臨時停靠該站，並作出後續相關調度安排，令這趟列車能順利抵達武昌。車務人員還專門為小泮建立了微信聯絡群，又幫小泮叫計程車，趕往衢州站。

江山站職員「交棒」後，輪到衢州站職員接力，他們帶小泮順利過安檢，及時趕到月台，成功搭上Z47列車。至早上7時半，列車抵達武昌，再經轉車後小泮於8時半到達考場，沒有遲到。

小泮千里趕考途中幸運得到鐵路部門相助，沒有錯過「人生大考」，但也有不少網友批評小泮沒有規劃好赴考時間，才會導致勞師動眾：

「都要高考了，為甚麼不提前幾天去，這不浪費國家資源嘛。」

「真的是在給別人添麻煩，能提前規劃好的事情就非得這麼狼狽嗎？」

「明知隔這麼遠，都不會提前回去嗎？非要等最後一天才去趕，有時間觀念嗎？。」

「半夜不睡覺還在趕路，一早要高考，想考好都難。」

大陸高考7日正式拉開序幕，逾千萬考生奔赴考場。為確保高考期間交通通暢，多地全面落...
大陸高考7日正式拉開序幕，逾千萬考生奔赴考場。為確保高考期間交通通暢，多地全面落實護考措施。（視覺中國）
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文章授權轉載自《香港01》

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