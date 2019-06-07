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屯門公園大媽歌舞團貼身阿伯熱舞片段瘋傳 網民斥離譜

2019-06-07 22:28香港01 記者梁希爾／報導

世上已經沒有事可以阻止「大媽歌舞團」在公園開大喇叭跳舞演唱。康文署早前建議修訂《遊樂場地規例》，加強規管應對噪音滋擾，惟修訂最快都要7月才通過，大媽歌舞團近日則似變本加厲，除了在佛誕動員切燒豬，更日日在YouTube更新表演片段，火辣辣影片在網上瘋傳。其中一段影片見到一名老伯與大媽歌舞者對跳，老伯伏地做出高難度動作，再起來與大媽跳貼身辣舞時一度興奮得反白眼。不少網民批評大媽歌舞團及觀眾愈來愈吵，動作似賣弄色情，影響市容。

屯門區議員譚駿賢接受《香港01》訪問時指，歌舞團在康文署提出修例後未有收歛，儼如公然作挑釁，又指即使未修訂條例，康文署其實仍有法可依，可對違規者可作出提醒甚至檢控，惟他認為署方「根本無執法意志」，「每次投訴完回覆都只係『勸咗，細聲咗』，咁其實就算規例修訂咗都無用」。譚曾與康文署職員及便衣警察到場勸籲歌舞團，但反遭圍觀者大罵「迫走（歌舞團）我哋老人家無娛樂」。譚駿賢慨嘆：「開始覺得同康文署行動係有啲嘥氣。」

據了解，屯門公園每天下午2時至6時都會有大媽歌舞團在塘邊空地載歌載舞，場地更設有音響裝置、咪架、陽傘等，非常有規模。該團體更開設了YouTube頻道，把「表演」片段上載與網民分享，而其中一段火辣辣片段近日被瘋傳。從片段可見，大媽歌舞者打扮性感，白色小背心下疑是紅色肚兜，邊跳邊唱做出疑似自摸下體等撩人動作，一名老伯似乎是歌舞團的忠心粉絲，與性感歌者貼身跳舞，更做出伏地單手支撐身體再踢腿等高難度動作，其後再站起來與歌舞者繼續跳貼身舞，其間更一度興奮得反白眼及伸脷。最後老伯更封利巿給歌舞者作打賞。

不少網民都批評歌舞者衣着暴露，動作賣弄色情，而且音響產生極大噪音，「嘈到遠到西鐵站都聽到」，令附近居民非常困擾，直呼「離晒譜」。

一名老伯與性感歌舞者對跳舞，情緒高漲。（YouTube片段截圖）
一名老伯與性感歌舞者對跳舞，情緒高漲。（YouTube片段截圖）
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屯門區議員譚駿賢接受《香港01》訪問指，一直都有收到有關屯門公園噪音問題的投訴，但最近已有很多居民覺得「投訴都費事」，批評署方「根本無執法意志」，他慨嘆：「現行條例有規定，要使用音響或樂器，要先申請獲康文署批准，康文署明明有權趕走歌舞團，但永遠都只話執法困難，歌舞團咪變本加厲，我見到啲片都好難接受。」

有附近市民曾向譚駿賢反映，特別是家庭主婦及家長，稱每次經過公園附近都會感到不安、不自在，因為歌舞團令大批老伯長期聚集在公園，向她們投以奇怪目光，故她們只好帶小孩寧願繞路走，都不敢走進公園範圍。

政府曾向立法會提交文件，建議修訂《遊樂場地規例》，讓鄰近居民，甚至是康文署公園管理員可成為控方證人，以應對噪音擾民問題，望最快於今個立法年度內，即7月通過有關修訂。不過譚表示，修例一事4月傳出後，歌舞團曾收歛過一會，但不足一個月，他們突然在佛誕（5月12日）當天於公園搞活動、切燒豬，「剛講完修例就咁樣，感覺就係挑釁」。

譚駿賢指，當局每次收到投訴都只回覆「勸咗，細聲咗」，「咁其實就算規例修訂咗，你唔落力執法都無用」。譚曾與康文署職員及便衣警察到場勸籲歌舞團，但反遭圍觀者大罵，指迫走歌舞團「我哋老人家無娛樂」。譚駿賢無奈稱：「佢哋（歌舞團）點解可以變本加厲，因為有市場啊，我都開始覺得同康文署行動係有啲嘥氣。」

老伯似乎是歌舞團的忠實粉絲，愛加入一起跳舞，伏地踢腿做出高難度動作時，邊提着腿邊...
老伯似乎是歌舞團的忠實粉絲，愛加入一起跳舞，伏地踢腿做出高難度動作時，邊提着腿邊派利巿。（YouTube片段截圖）
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延伸閱讀：

大媽深夜組團大笑養生 附近居民超困擾：還是跳廣場舞吧

江蘇六旬大媽跳廣場舞整濕條褲以為漏尿 求醫先知係跳到甩子宮

文章授權轉載自《香港01》

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