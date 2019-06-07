大陸高考今天登場 時隔十年重回千萬考生

2019-06-07 17:02 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



今天是2019年大陸高考（類似台灣的大學聯考）首日，今年大陸全國高考報名人數創十年以來最高峰。根據大陸教育部披露的數據，今年全國高考報名人數為1,031萬，在高考史上僅次於2008年的1,050萬人。

大陸教育部部長陳寶生在5月6日的一場電視電話會議上曾表示，今年是政治大年、改革大年，高考報名人數超過千萬。今年同時還是十年來高考報名人數增幅最高的一年，增長率達5.7%。

中新社報導，今年是中國大陸恢復高考的第42個年頭，也是1999年大陸高校啟動擴招之後的第20個年頭。今年高職擴招100萬，受到普遍關注，此舉成為高等教育普及化的臨門一腳，直接推動大陸高等教育邁入普及化階段。

中國教育線上發佈的《2019年高招調查報告》認為，這次擴招顯然與20年前不同。20年前的擴招，讓大陸高等教育進入快速發展軌道。在大陸高等教育已經實現由精英化進入大眾化階段的背景下，這次擴招將進一步淡化文憑的標籤價值與意義，逼迫高校提高文憑背後的品質。

大陸教育部數據顯示，2018年大陸全國共有普通高等院校2,663所，其中高職院校1,418所，占比53.2%。2018年本科院校實際錄取人數為422.2萬，而高職院校為368.8萬。這次高職擴招後，高職院校錄取人數有可能超過本科。