中國高考登場 考生最討厭聽到別人問這句話！

2019-06-07 16:30 世界日報 中國新聞組／杭州7日電



孩子從考場出來時該怎麼與其對話，成了父母最大的難題。圖／錢江晚報 分享 facebook

高考今天登場，許多爸媽可能比考生還緊張：精心準備的飯菜是否合孩子口味？他（她）答題順利嗎？孩子從考場走出來，應該說些什麼……面對「00後」一代，「說什麼」成了令家長糾結的問題。錢江晚報整理考生最想聽與最討厭的十種問話，其中「別緊張」果然名列考生最不想聽的話之一。

另外，許多高考過來人的現身說法，也能讓人一窺考生的心理。

案例1：考前一夜崩潰

我的媽媽是一名很強勢的女性，在高三這一年，我的參考書、習題集堆在臥室、書桌、床邊，到處都是。媽媽想整理，又怕弄亂了我需要時找不到，就沒有管了。

高考前一晚，一家人吃完晚飯，一開始氣氛還是挺輕鬆的。等我洗完澡回到房間準備睡覺，卻被眼前的一幕驚呆了。我媽把我所有的學習資料全都清掃一空，那一刻我真的崩潰了，痛哭大喊：「你就不能再等一天再收拾嗎？一天都等不了嗎？」那天晚上沒睡好，第二天精神很差，考得也不是很好。

高考期間，我是住校的。平時不常來學校的爸媽，那兩天帶了許多好吃的來看我，一邊看我吃一邊陪我聊天。後來聽我爸講，我媽當時老是丟三落四，心裡明明很緊張，但在我面前卻假裝淡定。

一般都是我在說，吐槽一下學校的高考餐，暢想一下未來的大學……爸媽就在一旁乖乖地聽著，時不時蹦出幾個「嗯、是的、很好」之類的話附和一下。

現在回想起來，我高考發揮得比較好，也有爸媽「不打擾」的功勞。其中最難忘的，是他們滿足了我對一杯奶茶的執念。

每天他們來學校前，都會問我「想吃什麼」。那時我點了好久沒有喝的奶茶。雖然父母都覺得奶茶不算健康食品，不是很想給我買，但最後還是帶來了一大杯，破例准我喝了幾大口，當時真的是太滿足了。