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民心所向？ 百度李彥宏院士落選 網上一片叫好

2019-06-07 13:46世界日報 中國新聞組╱北京7日電

李彥宏落選 中國工程院公佈院士增選第二輪候選人名單 網民叫好
李彥宏落選 中國工程院公佈院士增選第二輪候選人名單 網民叫好
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中國工程院6日公布2019年院士增選進入第二輪評審的候選人名單，在最初確定的531位有效候選人中，有222位候選人進入第二輪評審。之前備受關注並引發爭議的候選人—百度董事長兼首席執行官李彥宏未能進入第二輪評審。消息公開後，網上出現「叫好」聲浪。

中新社報導，中國工程院表示，該院2019年院士增選第一輪評審工作已經結束，各學部經過審閱材料、專業組評審、學部評審和投票等程序，產生了進入第二輪評審的候選人222位。　　　

據報導，按相關規定，第一、二輪評審會議由全院組織，一般分別安排在增選年6月份第一周和10月份的最後一周進行。之後還要經過主席團審議、全院院士投票等環節。一般是在年底之前公布最終當選院士名單。　　

此前，在中國工程院4月30日公布的531位有效候選人中，李彥宏由中國科協提名，並以「新興交叉領域工程技術創新管理」專業入選中國工程院工程管理學部候選人。隨後即引發爭議與批評聲浪。

香港01報導，早在李入選第一輪評審名單時，大批網民留言直斥李旗下的百度醜聞多多，競價排名、搜尋結果偏頗百度自家產品等為人詬病，「魏則西事件」更是害人於無形。

而在李彥宏失落中國工程院院士之位後，網上多數留言則稱，「還好沒入選，入選了真是中國工程院士界的笑柄！」「『廣告公司』還是別給工程院院士丟臉了」「工程院院士還是多給一些搞學術的大家吧，商人就算了」「德不配位，當然就落選了！」

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