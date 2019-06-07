為同性夫申請福利遭退 港同志公務員爭平權勝訴

2019-06-07 12:24 世界日報 香港新聞組╱香港7日電



香港同志平權有進展 公務員同性配偶得享相同福利 香港中國通訊社 分享 facebook

香港終審法院今天判決，香港政府需准許一名公務員的同性伴侶擁有與異性配偶相同的福利，這項裁決被譽為是「向平等邁出一大步」。

法新社報導，香港終審法院這項判決是最新一起司法機關與港府對立，選擇站在同性伴侶這邊，以尋求進一步平等。

這起案件由移民官員梁鎮罡提出，他於2014年在紐西蘭與丈夫亞當斯（Scott Adams）合法結婚。

當他們回到香港時，梁鎮罡替亞當斯申請享有與已婚同事異性配偶相同的醫療、牙科保健福利，卻硬生生遭拒。他也無法登記採用已婚配偶的稅務優惠。五名資深法官一致裁定，拒絕這對在紐西蘭結婚的配偶權益，違反香港反歧視法律。

明報報導，公務員事務局及稅務局被判敗訴後，兩局發言人均表示尊重終院裁決，並會詳細研究判辭，徵詢律政司意見再適當跟進。平等機會委員會歡迎裁決，稱一直都反對不同形式的歧視，深信每個人不論性別、種族、殘疾、家庭崗位或性傾向，都應該享有平等的機會。

報導稱，上訴人梁鎮罡昨在配偶Scott Paul Adams陪同下在終院會見傳媒，表示歡迎裁決，但形容僅是香港平權運動一小步。梁說自己作為小市民，經歷了超過四年時間和大量程序，最後才能獲得基本家庭權利，這情是很不應該。他籲政府審視政策，若有歧視成分應更改，並相信政府作為最大雇主，如果能在平權上踏出第一步，將為更多私人機構起帶頭作用。

報導稱，梁鎮罡又感謝社會上支持，明白他和Scott的愛與其他人無分別。對於其他性別平權司法覆核案，他寄語申請人「只要堅持下去，會得到真正平等的社會」，Scott亦笑言大家要「昂首向前（keep your chin up)」，同志平權將是漫長的路。