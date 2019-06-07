5度非禮視障女 康橋前院長囚33個月

2019-06-07 12:26 世界日報 香港新聞組╱香港7日電



私營殘疾院舍「康橋之家」前院長張健華，涉嫌於30多年前五度非禮一名青光眼女生，經審訊後被裁定5項非禮罪成。案件昨日在區域法院判刑，張健華判囚33個月。

香港01報導，法官斥張健華在光天化日下，一而再、再而三利用其身分及職權欺凌受害人，行為令人髮指、有違基本人性。

據報導，控罪指出，被告張健華（57歲）涉於1982至1986年間，在香港某學校的圖書館、梯間、康樂室，以及香港中華基督教青年會烏溪沙青年新村內，共五次非禮一名女子。案發時，被告在涉案視障學校為外讀生和康樂助理，在該校寄宿。受害人在該校就讀，其時為7至12歲。

案中受害人審訊時供稱，1982至1983年某日，被告稱「我拎獎牌出畀你睇」，帶她到圖書館，推倒她並「大字形」壓着她，繼而以下體壓向她私處，強吻及非禮她私處。受害人續稱，1986年暑假宿營中，被告在青年新村泳池內藉詞教浮水，伸手入她的泳衣非禮胸部及私處。其後被告又拉她進入營舍洗澡間，鎖門後攬着她非禮。

資料顯示，被告任「康橋之家」院長期間，曾於2002年及2014年兩度被控非禮智障女院友。兩宗案件中，前案由於事主供辭有矛盾，後案則因事主不適宜作供，控方無奈撤控，令被告脫罪。