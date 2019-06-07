阿里營收報喜 去年度大增51%

2019-06-07 12:29 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ╱綜合報導



阿里巴巴集團6日向美國證券交易委員會提交的年報顯示，阿里集團2019財年（每年4月1日至第二年的3月31日）全年營收為人民幣3768.44億元（約561.5億美元），年增51%；淨利802.34億元（約119.6億美元）。

華爾街見聞報導，阿里巴巴在日前公布截止2019年3月31日的第4財季及2019財年的業績，同時也舉行業績電話會議。在電話會中，阿里巴巴執行副主席蔡崇信指出，過去一年，超過70%的中國新增年度活躍消費者來自欠發達地區。2020財年，計畫大力投資以擴大三線及以下城市的用戶規模。

在整體業務方向，2020財年，阿里將繼續把「餓了麼」和「口碑」的業務擴展到低線城市。不僅是本地消費者服務，還將把整個阿里巴巴數字經濟滲透到低線城市。

阿里巴巴CEO張勇出席電話會，對集團長期望展表示，最近的全球貿易對中國經濟而言，既是挑戰，也是機遇。展望未來，中國將加快轉變經濟發展方式，從出口驅動型經濟轉向消費驅動型經濟。我們相信，消費和服務領域將會成為新的標竿，為中國帶來新的增長潛力。

年報顯示，2019財年阿里營收成本為2069.29億元，高於2018財年的1070.44億元；研發開支為374.35億元，高於2018年的227.54億元。

營運利潤為570.84億元，低於2018年的693.14億元。

年報稱，淘寶天貓新增移動月度活躍用戶逾1億，為品牌和商家帶來超過人民幣9000億元增量生意。

截至2019年3月底，淘寶天貓移動月度活躍用戶達7.21億，年度活躍消費者為6.54億，在新增的年度活躍消費者中，逾70%來自三、四線等市場。

年報還顯示，截至2019年6月3日，阿里巴巴董事局主席馬雲持股為6.2%，為第三大股東。

而截至2018年7月18日，馬雲持股為6.4%；過去一年馬雲持股下降了0.2個百分點。

此次年報中，阿里巴巴還首次公布了38人的合夥人名單，其中，天貓和淘寶總裁蔣凡也進入名單。