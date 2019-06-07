一噸新酒加一勺老酒 茅台30年陳釀曝黑心製造

2019-06-07 11:37 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ╱即時報導



貴州茅台「30年陳釀」原來是用一噸的新酒加一勺15年分基酒勾兌而成。面對消費者譁然，貴州茅台公司解釋，年份酒只是白酒增值的一個概念，「如果真是30年原酒，任何人都喝不下去」。

重慶晨報報導，成都律師邢連超起訴貴州茅台公司銷售欺詐，要求茅台要「退一賠三」，才讓茅台陳年酒的製造黑幕曝光。

上游新聞報導，用老酒勾調新酒的做法，是白酒行業長期存在的公開的秘密，幾噸新酒加上幾兩老酒之後，口感的確就不一樣了。

貴州茅台在成都高新區法院出庭答辯時表示，「茅台陳年酒標註的年份，並不對應酒體儲藏的年限，只是為了區別口感。」

茅台酒廠表示，消費者應該瞭解以「50年貴州茅台酒」和「30年貴州茅台酒」的銷售價格，不可能買到對應年份的陳年酒，也就是說貴州茅台劃分為15年、30年、50年和80年等不同年份，只是為了明顯區別口感。

白酒研究專家指出，對於白酒「年份酒」，消費者一般認為是指窖藏時間，年份越長酒就越醇香。但實際上，年份酒是白酒增值的一個概念，充其量只是廠家的宣傳手段，不具備任何品質意義。

上游新聞報導，在白酒行業工作近35年的李東表示，白酒並不都是越久越好喝。以醬香型白酒為例，其最佳賞味時間在釀好後的七八年左右，陳年酒必須勾調，不好直接飲用。