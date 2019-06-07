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四姑娘山朝山會 藏族祈福

2019-06-07 01:35聯合報 中新社

2019年中國小金．四姑娘山傳統朝山會6日在阿壩州小金縣舉行。數千藏族民眾身著盛裝，手捧哈達，向斯古拉神山轉山祈福。

中新社
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